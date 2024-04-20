Украинские офицеры назвали самые сложные участки на фронте

CNN: украинские военные назвали город Часов Яр сложным участком фронта
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
ВСУ всеми силами пытаются удержать села Очеретино и Новокалиново, пишет CNN Фото:
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Украинские офицеры назвали самые сложные участки на фронте. Таковыми сейчас являются села Очеретино и Новокалиново в ДНР, которые военные ВСУ пытаются удержать под своим контролем. Сложная ситуация также сохраняется в районе города Часов Яр. Об этом пишет CNN.

«Украинские военные пытаются удержать села Очеретино и Новокалиново в ДНР. Сложная ситуация также складывается вокруг города Часов Яр», — говорится в материале. По словам офицера ВСУ, потеря села Очеретино может привести к тому, что важные логистические пункты, такие как города Константиновка и Покровск, а также село Великая Новоселка, окажутся под огневым контролем российских войск.

Российская армия в настоящее время имеет превосходство в воздухе, использует ракеты и крупнокалиберную артиллерию с целью достижения своей задачи — выхода к границам Донецкой области. Взятие ВС РФ Часов Яра приведет к тому, что города Константиновка и Краматорск окажутся под огневым контролем российских военных, заключили в материале.

Ситуация для украинской армии на донецком направлении ухудшается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он отметил, что военные ожидают помощи от Запада уже несколько месяцев. Армия РФ прорвалась к северу от Авдеевки к Очеретино, угрожая ВСУ образованием двух больших котлов, передает Pravda.Ru.

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Украинские офицеры назвали самые сложные участки на фронте. Таковыми сейчас являются села Очеретино и Новокалиново в ДНР, которые военные ВСУ пытаются удержать под своим контролем. Сложная ситуация также сохраняется в районе города Часов Яр. Об этом пишет CNN. «Украинские военные пытаются удержать села Очеретино и Новокалиново в ДНР. Сложная ситуация также складывается вокруг города Часов Яр», — говорится в материале. По словам офицера ВСУ, потеря села Очеретино может привести к тому, что важные логистические пункты, такие как города Константиновка и Покровск, а также село Великая Новоселка, окажутся под огневым контролем российских войск. Российская армия в настоящее время имеет превосходство в воздухе, использует ракеты и крупнокалиберную артиллерию с целью достижения своей задачи — выхода к границам Донецкой области. Взятие ВС РФ Часов Яра приведет к тому, что города Константиновка и Краматорск окажутся под огневым контролем российских военных, заключили в материале. Ситуация для украинской армии на донецком направлении ухудшается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он отметил, что военные ожидают помощи от Запада уже несколько месяцев. Армия РФ прорвалась к северу от Авдеевки к Очеретино, угрожая ВСУ образованием двух больших котлов, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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