Зеленский признал ухудшение ситуации на участке фронта

Для украинской армии ситуация на донецком направлении становится хуже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на донецких направлениях — становится тяжелее», — заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале. Он подчеркнул, что ВСУ по несколько месяцев ждут помощи от Запада.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что бойцы ВСУ мешают эвакуации гражданских из Часова Яра. Так они пытаются замедлить наступление ВС РФ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об угрозе для ВСУ под Бахмутом и в Часовом Яре, передает RT.
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