Сладков заявил, что ВСУ охотились за погибшим военкором «Известий»

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Александр Сладков считает, что ВСУ не хотели давать журналистам возможности спастись Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ могли целенаправленно атаковать машину с журналистами, в которой находился военкор «Известий» Семен Еремин. Такое предположение сделал военный корреспондент Александр Сладков

«Я бы настаивал на версии, что целью ВСУ была съемочная группа российского СМИ», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он отметил, что усилия, приложенные к атаке на автомобиль, свидетельствуют об отсутствии желания у украинских военных предоставить журналистам возможность на спасение. При этом Сладков подчеркнул, что это только предположение, и для окончательных выводов следует дождаться результатов расследования.

Семен Еремин 20 апреля погиб в зоне СВО в возрасте 42 лет. По информации ТАСС, трагедия произошла под Угледаром. Журналист освещал ход спецоперации с февраля 2022 года и сделал ряд эксклюзивных репортажей. URA.RU в своем материале подробно о нем рассказывало. В ООН осудили убийства журналистов и потребовали расследования, передает «Национальная служба новостей».

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ВСУ могли целенаправленно атаковать машину с журналистами, в которой находился военкор «Известий» Семен Еремин. Такое предположение сделал военный корреспондент Александр Сладков «Я бы настаивал на версии, что целью ВСУ была съемочная группа российского СМИ», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он отметил, что усилия, приложенные к атаке на автомобиль, свидетельствуют об отсутствии желания у украинских военных предоставить журналистам возможность на спасение. При этом Сладков подчеркнул, что это только предположение, и для окончательных выводов следует дождаться результатов расследования. Семен Еремин 20 апреля погиб в зоне СВО в возрасте 42 лет. По информации ТАСС, трагедия произошла под Угледаром. Журналист освещал ход спецоперации с февраля 2022 года и сделал ряд эксклюзивных репортажей. URA.RU в своем материале подробно о нем рассказывало. В ООН осудили убийства журналистов и потребовали расследования, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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