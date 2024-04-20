Сладков заявил, что ВСУ охотились за погибшим военкором «Известий»

20 апреля 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Александр Сладков считает, что ВСУ не хотели давать журналистам возможности спастись Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могли целенаправленно атаковать машину с журналистами, в которой находился военкор «Известий» Семен Еремин. Такое предположение сделал военный корреспондент Александр Сладков «Я бы настаивал на версии, что целью ВСУ была съемочная группа российского СМИ», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он отметил, что усилия, приложенные к атаке на автомобиль, свидетельствуют об отсутствии желания у украинских военных предоставить журналистам возможность на спасение. При этом Сладков подчеркнул, что это только предположение, и для окончательных выводов следует дождаться результатов расследования. Семен Еремин 20 апреля погиб в зоне СВО в возрасте 42 лет. По информации ТАСС, трагедия произошла под Угледаром. Журналист освещал ход спецоперации с февраля 2022 года и сделал ряд эксклюзивных репортажей. URA.RU в своем материале подробно о нем рассказывало. В ООН осудили убийства журналистов и потребовали расследования, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ могли целенаправленно атаковать машину с журналистами, в которой находился военкор «Известий» Семен Еремин. Такое предположение сделал военный корреспондент Александр Сладков «Я бы настаивал на версии, что целью ВСУ была съемочная группа российского СМИ», — написал Сладков в своем telegram-канале. Он отметил, что усилия, приложенные к атаке на автомобиль, свидетельствуют об отсутствии желания у украинских военных предоставить журналистам возможность на спасение. При этом Сладков подчеркнул, что это только предположение, и для окончательных выводов следует дождаться результатов расследования. Семен Еремин 20 апреля погиб в зоне СВО в возрасте 42 лет. По информации ТАСС, трагедия произошла под Угледаром. Журналист освещал ход спецоперации с февраля 2022 года и сделал ряд эксклюзивных репортажей. URA.RU в своем материале подробно о нем рассказывало. В ООН осудили убийства журналистов и потребовали расследования, передает «Национальная служба новостей».