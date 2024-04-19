В Тюменской области ждут наводнения в Ишиме: последние новости о паводке 20 апреля

В Тюменской области ждут наводнения в Ишиме, где уровень воды превысил 9 метров

20 апреля 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

Вода в Ишиме стремительно прибывает Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Уровень воды в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме превысил девять метров, составив, по состоянию на 08:00 20 апреля, 911 см (+221 см по сравнению с 08:00 19 апреля). При этом в Казанском районе, в селе Ильинка, половодье продолжает уменьшаться, утром уровень был 872 см, что на 12 см меньше, чем сутки назад. URA.RU продолжает следить за основными событиями, происходящими в регионе в паводок. 09:20 Внимание! В связи с переливом воды через проезжую часть, ограничено движение транспорта на участке со 2 по 3 км автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе. Автоинспекторы информируют водителей об альтернативном маршруте по автодороге Ишим — Маслянский — Сладково. 09:17 Состояние дамбы в селе Казанское на утро 20 апреля. Несмотря на постепенное снижение уровня воды, укрепление сооружения продолжается. 09:11 Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления «половодье». Ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. 09:08 Последние данные по уровню воды в реках на территории Тюменской области. telegram-канал информационного центра правительства региона Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме превысил девять метров, составив, по состоянию на 08:00 20 апреля, 911 см (+221 см по сравнению с 08:00 19 апреля). При этом в Казанском районе, в селе Ильинка, половодье продолжает уменьшаться, утром уровень был 872 см, что на 12 см меньше, чем сутки назад. URA.RU продолжает следить за основными событиями, происходящими в регионе в паводок. 09:20 20.04.2024 Внимание! В связи с переливом воды через проезжую часть, ограничено движение транспорта на участке со 2 по 3 км автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе. Автоинспекторы информируют водителей об альтернативном маршруте по автодороге Ишим — Маслянский — Сладково. 09:17 20.04.2024 Состояние дамбы в селе Казанское на утро 20 апреля. Несмотря на постепенное снижение уровня воды, укрепление сооружения продолжается. 09:11 20.04.2024 Уровень воды в реке Ишим у города Ишим достиг критериев опасного явления «половодье». Ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами. 09:08 20.04.2024 Последние данные по уровню воды в реках на территории Тюменской области.