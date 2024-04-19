Как получить выплаты пострадавшим от паводка в Тюменской области

Выплаты получат семьи, чьи дома оказались затоплены
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Жителям сел, чьи дома пострадали от паводка, не нужно собирать никакие документы, чтобы получить материальную помощь от правительства Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.
«Никакие документы собирать не нужно. Достаточно заполнить одно заявление», — рассказал губернатор.
Заявление о выплате в 50 000 рублей на первоочередные нужды можно оформить:
- в пункте временного размещения;
- в учреждении соцобслуживания по месту жительства;
- в МФЦ;
- на портале Госуслуг.
При себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета.
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