Как получить выплаты пострадавшим от паводка в Тюменской области

Губернатор Моор поручил выплатить пострадавшим от паводка 50 000 рублей
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Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район
Выплаты получат семьи, чьи дома оказались затоплены Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жителям сел, чьи дома пострадали от паводка, не нужно собирать никакие документы, чтобы получить материальную помощь от правительства Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

«Никакие документы собирать не нужно. Достаточно заполнить одно заявление», — рассказал губернатор.

Заявление о выплате в 50 000 рублей на первоочередные нужды можно оформить:

  • в пункте временного размещения;
  • в учреждении соцобслуживания по месту жительства;
  • в МФЦ;
  • на портале Госуслуг.

При себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета.

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Жителям сел, чьи дома пострадали от паводка, не нужно собирать никакие документы, чтобы получить материальную помощь от правительства Тюменской области. Об этом сообщил глава региона Александр Моор. «Никакие документы собирать не нужно. Достаточно заполнить одно заявление», — рассказал губернатор. Заявление о выплате в 50 000 рублей на первоочередные нужды можно оформить: При себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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