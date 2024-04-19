19 апреля 2024

В реке Ишим уровень воды превысил отметку в 9 метров. Скрин

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Паводок в Больших Ярках. Казанский район , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
За сутки вода в Ишиме поднялась на 211 сантиметров, уточнили в тюменском правительстве Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил значение в 9 метров на контрольной точке. По информации властей региона, на утро 20 апреля он составил 911 сантиметров.

«Уровень воды в реке Ишим на 8:00 20 апреля 2024 года составляет 911 метров. Превышение критической отметки на 61 сантиметр», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. При этом критическая отметка составляет 850 метров. За сутки уровень воды поднялся на 221 сантиметров.

Ранее метеорологи обещали с 19 по 20 апреля повышение уровня воды в реке Ишим до опасной отметки. Предполагается, что вода выйдет из берегов и начнет затапливать дома. На помощь тюменским спасателям отправятся специалисты из ЯНАО. 25 сотрудников МЧС с Ямала помогут бороться с прогнозируемой неблагоприятной паводковой обстановкой в регионе. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.

Уровень воды в реке Ишим превысил 9 метров
Уровень воды в реке Ишим превысил 9 метров
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил значение в 9 метров на контрольной точке. По информации властей региона, на утро 20 апреля он составил 911 сантиметров. «Уровень воды в реке Ишим на 8:00 20 апреля 2024 года составляет 911 метров. Превышение критической отметки на 61 сантиметр», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. При этом критическая отметка составляет 850 метров. За сутки уровень воды поднялся на 221 сантиметров. Ранее метеорологи обещали с 19 по 20 апреля повышение уровня воды в реке Ишим до опасной отметки. Предполагается, что вода выйдет из берегов и начнет затапливать дома. На помощь тюменским спасателям отправятся специалисты из ЯНАО. 25 сотрудников МЧС с Ямала помогут бороться с прогнозируемой неблагоприятной паводковой обстановкой в регионе. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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