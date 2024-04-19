В реке Ишим уровень воды превысил отметку в 9 метров. Скрин

20 апреля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

За сутки вода в Ишиме поднялась на 211 сантиметров, уточнили в тюменском правительстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил значение в 9 метров на контрольной точке. По информации властей региона, на утро 20 апреля он составил 911 сантиметров. «Уровень воды в реке Ишим на 8:00 20 апреля 2024 года составляет 911 метров. Превышение критической отметки на 61 сантиметр», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. При этом критическая отметка составляет 850 метров. За сутки уровень воды поднялся на 221 сантиметров. Ранее метеорологи обещали с 19 по 20 апреля повышение уровня воды в реке Ишим до опасной отметки. Предполагается, что вода выйдет из берегов и начнет затапливать дома. На помощь тюменским спасателям отправятся специалисты из ЯНАО. 25 сотрудников МЧС с Ямала помогут бороться с прогнозируемой неблагоприятной паводковой обстановкой в регионе. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU. Уровень воды в реке Ишим превысил 9 метров telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил значение в 9 метров на контрольной точке. По информации властей региона, на утро 20 апреля он составил 911 сантиметров. «Уровень воды в реке Ишим на 8:00 20 апреля 2024 года составляет 911 метров. Превышение критической отметки на 61 сантиметр», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. При этом критическая отметка составляет 850 метров. За сутки уровень воды поднялся на 221 сантиметров. Ранее метеорологи обещали с 19 по 20 апреля повышение уровня воды в реке Ишим до опасной отметки. Предполагается, что вода выйдет из берегов и начнет затапливать дома. На помощь тюменским спасателям отправятся специалисты из ЯНАО. 25 сотрудников МЧС с Ямала помогут бороться с прогнозируемой неблагоприятной паводковой обстановкой в регионе. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.