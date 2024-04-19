Спасатели из ЯНАО отправятся бороться с паводками в Тюменскую область

19 апреля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

25 ямальских спасателей отправятся в Ишим Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Ямальские спасатели 20 апреля отправятся на помощь в Тюменскую область. 25 сотрудников МЧС помогут бороться с прогнозируемой неблагоприятной паводковой обстановкой в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сегодня в 14 пожарно-спасательной части Лабытнанги состоялся смотр готовности сводной группировки ЯНАО. 25 сотрудников МЧС уже завтра направятся в Ишим», — написала пресс-служба МЧС по ЯНАО в telegram-канале. Заместитель начальника пятого пожарно-спасательного отряда Роман Казенных рассказал, что цель создания данной группировки — экстренное реагирование на возможные ЧС, которые прогнозируют из-за неблагоприятной паводковой обстановки в области. Сейчас в регионе остаются подтопленными 93 домовладения в девяти населенных пунктах, уточнили в ведомстве. По данным метеорологов, с 19 по 20 апреля ожидается повышение уровня воды в реке Ишим до опасной отметки. Предполагается, что вода выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Жителям региона, чьи дома пострадают от паводков, выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. URA.RU собрало актуальную информацию, связанную с паводками в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ямальские спасатели 20 апреля отправятся на помощь в Тюменскую область. 25 сотрудников МЧС помогут бороться с прогнозируемой неблагоприятной паводковой обстановкой в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сегодня в 14 пожарно-спасательной части Лабытнанги состоялся смотр готовности сводной группировки ЯНАО. 25 сотрудников МЧС уже завтра направятся в Ишим», — написала пресс-служба МЧС по ЯНАО в telegram-канале. Заместитель начальника пятого пожарно-спасательного отряда Роман Казенных рассказал, что цель создания данной группировки — экстренное реагирование на возможные ЧС, которые прогнозируют из-за неблагоприятной паводковой обстановки в области. Сейчас в регионе остаются подтопленными 93 домовладения в девяти населенных пунктах, уточнили в ведомстве. По данным метеорологов, с 19 по 20 апреля ожидается повышение уровня воды в реке Ишим до опасной отметки. Предполагается, что вода выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Жителям региона, чьи дома пострадают от паводков, выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. URA.RU собрало актуальную информацию, связанную с паводками в регионе.