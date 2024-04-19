19 апреля 2024

Спасатели из ЯНАО отправятся бороться с паводками в Тюменскую область

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Казанское, 18 апреля. Казанское , половодье, дамба, паводок, наводнение, потоп, строительство, разлив
25 ямальских спасателей отправятся в Ишим Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Ямальские спасатели 20 апреля отправятся на помощь в Тюменскую область. 25 сотрудников МЧС помогут бороться с прогнозируемой неблагоприятной паводковой обстановкой в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня в 14 пожарно-спасательной части Лабытнанги состоялся смотр готовности сводной группировки ЯНАО. 25 сотрудников МЧС уже завтра направятся в Ишим», — написала пресс-служба МЧС по ЯНАО в telegram-канале.

Заместитель начальника пятого пожарно-спасательного отряда Роман Казенных рассказал, что цель создания данной группировки — экстренное реагирование на возможные ЧС, которые прогнозируют из-за неблагоприятной паводковой обстановки в области. Сейчас в регионе остаются подтопленными 93 домовладения в девяти населенных пунктах, уточнили в ведомстве.

По данным метеорологов, с 19 по 20 апреля ожидается повышение уровня воды в реке Ишим до опасной отметки. Предполагается, что вода выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Жителям региона, чьи дома пострадают от паводков, выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. URA.RU собрало актуальную информацию, связанную с паводками в регионе.

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Ямальские спасатели 20 апреля отправятся на помощь в Тюменскую область. 25 сотрудников МЧС помогут бороться с прогнозируемой неблагоприятной паводковой обстановкой в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сегодня в 14 пожарно-спасательной части Лабытнанги состоялся смотр готовности сводной группировки ЯНАО. 25 сотрудников МЧС уже завтра направятся в Ишим», — написала пресс-служба МЧС по ЯНАО в telegram-канале. Заместитель начальника пятого пожарно-спасательного отряда Роман Казенных рассказал, что цель создания данной группировки — экстренное реагирование на возможные ЧС, которые прогнозируют из-за неблагоприятной паводковой обстановки в области. Сейчас в регионе остаются подтопленными 93 домовладения в девяти населенных пунктах, уточнили в ведомстве. По данным метеорологов, с 19 по 20 апреля ожидается повышение уровня воды в реке Ишим до опасной отметки. Предполагается, что вода выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Жителям региона, чьи дома пострадают от паводков, выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. URA.RU собрало актуальную информацию, связанную с паводками в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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