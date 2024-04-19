Уровень воды в реке Тобол в Кургане подержался на одной отметке полдня

В Кургане к 8:00 уровень Тобола составляет 1013 сантиметров. Эта отметка держится на протяжении 12 часов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024».
«В Кургане уровень реки на восемь утра 20 апреля составляет 1013 см», — указано на информационном портале Курганской области. Данные по уровню воды в селе Бараба не менялась. На карте отображается отметка в 375 сантиметров над нулем гидропоста.
Рост уровня реки у курганского гидропоста остановился днем 19 апреля. Затем последовало незначительное снижение. При этом вода продолжает движение в сторону Белозерского округа, несмотря на положительную динамику. О другой важной информации по теме паводка вы можете узнать из онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане к 8:00 уровень Тобола составляет 1013 сантиметров. Эта отметка держится на протяжении 12 часов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». «В Кургане уровень реки на восемь утра 20 апреля составляет 1013 см», — указано на информационном портале Курганской области. Данные по уровню воды в селе Бараба не менялась. На карте отображается отметка в 375 сантиметров над нулем гидропоста. Рост уровня реки у курганского гидропоста остановился днем 19 апреля. Затем последовало незначительное снижение. При этом вода продолжает движение в сторону Белозерского округа, несмотря на положительную динамику. О другой важной информации по теме паводка вы можете узнать из онлайн-трансляции URA.RU.