В Кургане рассказали, когда будет понижаться уровень воды в Тоболе

В Кургане снижения уровня Тобола ждут в начале третьей декады апреля

20 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Курганцы ждут снижения уровня воды в Тоболе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане формируется высший уровень воды весеннего половодья. Ближе к 24 апреля специалисты ЦГМС ожидают пик паводка. После него вода начнет снижаться. Информация имеется на сайте организации. «В период 19—24 апреля в р. Тобол у г. Курган уровень воды будет находиться на отметках, превышающих отметку ОЯ <…> В ближайшие несколько суток ожидается формирование высшего уровня воды весеннего половодья 2024 года», — говорится в предупреждении. Снижения стоит ожидать ближе к концу обозначенного временного промежутка. Уровень Тобола 19 апреля достиг своего максимума в этом году 10 м 15 см и убавил пару сантиметров. С тех пор вода несколько часов находится в пределах этого уровня, не меняя значений. Обычно в годы сильного половодья Тобол достигает пиковых значений в конце апреля — начале мая. Пик держится около отметки пару суток, затем вода начинает уходить. В 2024 году пик наводнения случился раньше. Выше по течению Тобола, в селах Бараба Кетовского округа и селе Звериноголовское, уровень воды на гидропостах снижается несколько дней. В Звериноголовском, первым принявшем сильный паводок, снижение фиксируется больше недели — уровень там понизился на 54 см. В Барабе за три дня отмечено снижение на 23 см. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков предположил в своем telegram-канале, что наступил пик паводка в Кургане. Это случилось после того, как уровень воды в течение нескольких часов не поднимался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане формируется высший уровень воды весеннего половодья. Ближе к 24 апреля специалисты ЦГМС ожидают пик паводка. После него вода начнет снижаться. Информация имеется на сайте организации. «В период 19—24 апреля в р. Тобол у г. Курган уровень воды будет находиться на отметках, превышающих отметку ОЯ <…> В ближайшие несколько суток ожидается формирование высшего уровня воды весеннего половодья 2024 года», — говорится в предупреждении. Снижения стоит ожидать ближе к концу обозначенного временного промежутка. Уровень Тобола 19 апреля достиг своего максимума в этом году 10 м 15 см и убавил пару сантиметров. С тех пор вода несколько часов находится в пределах этого уровня, не меняя значений. Обычно в годы сильного половодья Тобол достигает пиковых значений в конце апреля — начале мая. Пик держится около отметки пару суток, затем вода начинает уходить. В 2024 году пик наводнения случился раньше. Выше по течению Тобола, в селах Бараба Кетовского округа и селе Звериноголовское, уровень воды на гидропостах снижается несколько дней. В Звериноголовском, первым принявшем сильный паводок, снижение фиксируется больше недели — уровень там понизился на 54 см. В Барабе за три дня отмечено снижение на 23 см. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков предположил в своем telegram-канале, что наступил пик паводка в Кургане. Это случилось после того, как уровень воды в течение нескольких часов не поднимался.