Шойгу продемонстрировали возможности российских беспилотников. Видео

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей, топ
Сергей Шойгу оценил возможности российских беспилотников Фото:

Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали возможности отечественных беспилотников, а также образцы стрелкового оружия во время презентации на полигоне Московского военного округа. Об этом рассказали в ведомстве.

«Сферу беспилотников нужно хорошо финансировать. Мы здесь не останавливаемся», — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны. Министр добавил, что важно также создавать специализированные лаборатории, которые позднее будут интегрированы в единое целое, образуя крупное объединение. Шойгу помимо дронов также продемонстрировали образцы стрелкового оружия.

В настоящий момент предприятие производит уже до 30 БПЛА в месяц. Отмечается, что их тяжело подавить из-за высокой маневренности. Шойгу помимо дронов также продемонстрировали образцы стрелкового оружия.

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Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали возможности отечественных беспилотников, а также образцы стрелкового оружия во время презентации на полигоне Московского военного округа. Об этом рассказали в ведомстве. «Сферу беспилотников нужно хорошо финансировать. Мы здесь не останавливаемся», — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны. Министр добавил, что важно также создавать специализированные лаборатории, которые позднее будут интегрированы в единое целое, образуя крупное объединение. Шойгу помимо дронов также продемонстрировали образцы стрелкового оружия. В настоящий момент предприятие производит уже до 30 БПЛА в месяц. Отмечается, что их тяжело подавить из-за высокой маневренности. Шойгу помимо дронов также продемонстрировали образцы стрелкового оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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