Шойгу продемонстрировали возможности российских беспилотников. Видео

20 апреля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу оценил возможности российских беспилотников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали возможности отечественных беспилотников, а также образцы стрелкового оружия во время презентации на полигоне Московского военного округа. Об этом рассказали в ведомстве. «Сферу беспилотников нужно хорошо финансировать. Мы здесь не останавливаемся», — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны. Министр добавил, что важно также создавать специализированные лаборатории, которые позднее будут интегрированы в единое целое, образуя крупное объединение. Шойгу помимо дронов также продемонстрировали образцы стрелкового оружия. В настоящий момент предприятие производит уже до 30 БПЛА в месяц. Отмечается, что их тяжело подавить из-за высокой маневренности. Шойгу помимо дронов также продемонстрировали образцы стрелкового оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали возможности отечественных беспилотников, а также образцы стрелкового оружия во время презентации на полигоне Московского военного округа. Об этом рассказали в ведомстве. «Сферу беспилотников нужно хорошо финансировать. Мы здесь не останавливаемся», — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны. Министр добавил, что важно также создавать специализированные лаборатории, которые позднее будут интегрированы в единое целое, образуя крупное объединение. Шойгу помимо дронов также продемонстрировали образцы стрелкового оружия. В настоящий момент предприятие производит уже до 30 БПЛА в месяц. Отмечается, что их тяжело подавить из-за высокой маневренности. Шойгу помимо дронов также продемонстрировали образцы стрелкового оружия.