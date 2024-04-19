Уровень воды в Тоболе у Кургана не меняется более 14 часов

Вода застыла на отметке 1013 сантиметров, следует из карты
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана более 14 часов держится на отметке 1013 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 10:00: 1013 сантиметров», — указано на карте. Отмечается, что на такой отметке уровень воды держится уже более 14 часов.
Уровень воды в Тоболе впервые снизился до отметки 1013 сантиметров 19 апреля в 20:00. С тех пор он не менялся. Главная информация о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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