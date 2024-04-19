Уровень воды в Тоболе у Кургана не меняется более 14 часов

20 апреля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Вода застыла на отметке 1013 сантиметров, следует из карты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана более 14 часов держится на отметке 1013 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 10:00: 1013 сантиметров», — указано на карте. Отмечается, что на такой отметке уровень воды держится уже более 14 часов. Уровень воды в Тоболе впервые снизился до отметки 1013 сантиметров 19 апреля в 20:00. С тех пор он не менялся. Главная информация о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана более 14 часов держится на отметке 1013 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 10:00: 1013 сантиметров», — указано на карте. Отмечается, что на такой отметке уровень воды держится уже более 14 часов. Уровень воды в Тоболе впервые снизился до отметки 1013 сантиметров 19 апреля в 20:00. С тех пор он не менялся. Главная информация о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.