19 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе у Кургана не меняется более 14 часов

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Набережная около памятника Красину. Курган, половодье, паводок, наводнение, набережная тобола
Вода застыла на отметке 1013 сантиметров, следует из карты Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана более 14 часов держится на отметке 1013 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 10:00: 1013 сантиметров», — указано на карте. Отмечается, что на такой отметке уровень воды держится уже более 14 часов.

Уровень воды в Тоболе впервые снизился до отметки 1013 сантиметров 19 апреля в 20:00. С тех пор он не менялся. Главная информация о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана более 14 часов держится на отметке 1013 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 10:00: 1013 сантиметров», — указано на карте. Отмечается, что на такой отметке уровень воды держится уже более 14 часов. Уровень воды в Тоболе впервые снизился до отметки 1013 сантиметров 19 апреля в 20:00. С тех пор он не менялся. Главная информация о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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