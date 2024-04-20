Вода в Тоболе в Кургане перестала меняться

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Набережная около памятника Красину. Курган, половодье, паводок, наводнение, набережная тобола
Тобол не растет уже 16 часов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана застыл на отметке 1013 сантиметров. Вода держится уже 16 часов. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Город Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 12:00: 1013 сантиметров», — указано на карте. Прирост за последние два часа составил ноль сантиметров. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с восьми утра.

Уровень воды в Тоболе растет лишь на одной территории Курганской области. Рост отмечается рядом с деревней Белый Яр в Кетовском округе — там показатель вырос на 18 сантиметров. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана застыл на отметке 1013 сантиметров. Вода держится уже 16 часов. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 12:00: 1013 сантиметров», — указано на карте. Прирост за последние два часа составил ноль сантиметров. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с восьми утра. Уровень воды в Тоболе растет лишь на одной территории Курганской области. Рост отмечается рядом с деревней Белый Яр в Кетовском округе — там показатель вырос на 18 сантиметров. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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