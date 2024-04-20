Вода в Тоболе в Кургане перестала меняться

20 апреля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Тобол не растет уже 16 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана застыл на отметке 1013 сантиметров. Вода держится уже 16 часов. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 12:00: 1013 сантиметров», — указано на карте. Прирост за последние два часа составил ноль сантиметров. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с восьми утра. Уровень воды в Тоболе растет лишь на одной территории Курганской области. Рост отмечается рядом с деревней Белый Яр в Кетовском округе — там показатель вырос на 18 сантиметров. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана застыл на отметке 1013 сантиметров. Вода держится уже 16 часов. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Город Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 12:00: 1013 сантиметров», — указано на карте. Прирост за последние два часа составил ноль сантиметров. В Барабе Кетовского округа данные не менялись с восьми утра. Уровень воды в Тоболе растет лишь на одной территории Курганской области. Рост отмечается рядом с деревней Белый Яр в Кетовском округе — там показатель вырос на 18 сантиметров. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.