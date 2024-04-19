Жители челябинского села связали мор рыбы с прорывом дамбы на «Южуралзолото». Фото, видео

20 апреля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Рыба погибла после порыва дамбы 17 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители села Верхняя Санарка Челябинской области обеспокоены состоянием водоемов в Пластовском районе. После прорыва дамбы запруды холдинга «Южуралзолото» (ЮГК) 17 апреля берега реки Батуровка и озера Санарское усеяны мертвой рыбой, а в самой воде нашли цианиды. Об этом URA.RU рассказали жители поселка. «В селе Верхняя Санарка после ЧП с прорывом дамбы 17 апреля обнаружен массовый мор рыбы. 19 апреля на „112“ подтвердили, что в Батуровке, на которой прорвало дамбу и в озере Санарском нашли цианиды», — рассказали URA.RU жители села Верхняя Санарка. По словам местных, прорыв плотины 17 апреля произошел в запруде, оборудованной ЮГК (компания принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской области, миллиардеру Константину Струкову) в Мишкинском логу. В этом водоеме предприятие якобы собирало паводковые воды. Вода прорвала глиняную запруду, пошла по руслу реки Батуровка в сторону Верхней Санарки, затопив дорогу на село Радиомайка. После инцидента берега местного озера усеяны мертвыми карасями и ротанами. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 18 апреля (через 10-12 часов после ЧП) брали пробы воды на скважинах, вода была пригодна для питья. Но местные считают, что вредные вещества не успели проникнуть в воду за такой короткий промежуток времени. «Дальнейшего мониторинга до сих пор нет», — говорят местные. На «112» 19 апреля подтвердили, что в воде реки Батуровка и озере Санарское нашли цианиды (неорганические соли синильной кислоты, применяемые для извлечения золота и серебра из руд методом цианирования — прим. URA.RU). «На ЮГК заявили, что хвостохранилища Светлинской золотоизвлекающей фабрики не пострадали. Откуда тогда цианиды?» — задаются вопросом местные. Редакция URA.RU направила запрос в холдинг «Южуралзолото группа компаний», Роспотребнадзор по Челябинской области и администрацию Пластовского района. Ответы будут опубликованы после получения. Пить сырую воду в Пластовском районе запрещено Фото предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Верхняя Санарка Челябинской области обеспокоены состоянием водоемов в Пластовском районе. После прорыва дамбы запруды холдинга «Южуралзолото» (ЮГК) 17 апреля берега реки Батуровка и озера Санарское усеяны мертвой рыбой, а в самой воде нашли цианиды. Об этом URA.RU рассказали жители поселка. «В селе Верхняя Санарка после ЧП с прорывом дамбы 17 апреля обнаружен массовый мор рыбы. 19 апреля на „112“ подтвердили, что в Батуровке, на которой прорвало дамбу и в озере Санарском нашли цианиды», — рассказали URA.RU жители села Верхняя Санарка. По словам местных, прорыв плотины 17 апреля произошел в запруде, оборудованной ЮГК (компания принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской области, миллиардеру Константину Струкову) в Мишкинском логу. В этом водоеме предприятие якобы собирало паводковые воды. Вода прорвала глиняную запруду, пошла по руслу реки Батуровка в сторону Верхней Санарки, затопив дорогу на село Радиомайка. После инцидента берега местного озера усеяны мертвыми карасями и ротанами. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 18 апреля (через 10-12 часов после ЧП) брали пробы воды на скважинах, вода была пригодна для питья. Но местные считают, что вредные вещества не успели проникнуть в воду за такой короткий промежуток времени. «Дальнейшего мониторинга до сих пор нет», — говорят местные. На «112» 19 апреля подтвердили, что в воде реки Батуровка и озере Санарское нашли цианиды (неорганические соли синильной кислоты, применяемые для извлечения золота и серебра из руд методом цианирования — прим. URA.RU). «На ЮГК заявили, что хвостохранилища Светлинской золотоизвлекающей фабрики не пострадали. Откуда тогда цианиды?» — задаются вопросом местные. Редакция URA.RU направила запрос в холдинг «Южуралзолото группа компаний», Роспотребнадзор по Челябинской области и администрацию Пластовского района. Ответы будут опубликованы после получения.