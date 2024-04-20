Десятки курганских дорог из-за паводка закрыты для проезда транспорта. Список

20 апреля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Список перекрытых дорог из-за паводка в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В округах Курганской области десятки дорог остаются полностью перекрыты или затруднены для проезда транспортных средств. Корреспондент URA.RU собрался актуальную информацию о перекрытиях с курганского портала «Паводок 2024». «Проезд невозможен», — говорится на отметках карты геоинформационного портала Курганской области. Всего по состоянию на 20 апреля имеется 23 перекрытых участка для проезда автотранспорта. Вдоль поймы реки Тобол и его притоков движение запрещено по дорогам в ряде населенных пунктов Куртамышского Притобольного, Кетовского, Белозерского округов и города Кургана. Список ограничений: — в Куртамышском округе — автомобильная дорога Каминское — Белое, 3-4-й км. Перелив ч/з дорогу; автодорога Куртамыш — Каминское, 39-й км. Перелив ч/з дорогу; а/д Закоулово — Язева, ограничено движение н. п. Толстоверетено-Камыши; — в Притобольном округе — дорога Нагорское — Утятское, затопление моста через р. Тобол; — в Кетовском округе — с. Темляково, затопление моста через р. Тобол; с. Менщиково затоплено талой водой, проезд по с. Менщиково перекрыт; н. п. Менщиково (Курган-Садовое-Утятское км 15); д. Лаптева, затопление моста через р. Тобол; автодорога «Иртыш» — Падеринское — Борки — Бузан, км 3-4; автодорога «Подъезд к г. Тюмень» — Белый Яр — Передергина, км 3-4; — в Белозерском округе — подъезды к д. Иковское подтоплены талыми водами (Подъед к г. Тюмень — Рычково — Иковское, км 8); автомобильная дорога Боровское — Зюзино — Лихачи — Борки, км 20; автомобильная дорога «Подъезд к г. Тюмень» — Боровское -Мостовское, км 2; — г. Курган — шоссе им. Тюнина; автомобильный мост через р. Тобол по ул. Кирова; ул. Гагарина закрыта от поворота на аэропорт до выезда из города; ограничено движение мкрн. Нижняя Утятка. В селе Усть-Уйское Целинного округа есть два перекрытия. «Подтопление талыми водами р. Уй региональной дороги „Иртыш“ — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана и мостового сооружения на подъезде к с. Усть-Уйское, подтопление моста в селе», — говорится на геокарте. В Шумихинском округе талые воды перекрыли поселковую дорогу в Большой Николаевке. Перекрыта автодорога Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области (км 9+300 — км 14+700). В Шатровском округе — дорога Подъезд к Барино, км 2; дорога Мостовское — Духовка, 4-й км, подтопление моста через р. Исеть и автодорога Шатрово — Антрак — граница Свердловской области, 14-й км. Здесь случился размыв временной дамбы. Ранее URA.RU сообщало о перекрытых дорогах. Они были закрыты в семи курганских округах. Более 10 участков дорог перекрыты вдоль Тобола в Кургане, Притобольном и Кетовском округе Геоинформационный портал Курганской области . В Куртамышском и Целинном округах перекрыты пять участок дорог Геоинформационный портал Курганской области . Перекрыты участки дорог в Белозерском и Мокроусовском округах Геоинформационный портал Курганской области . В Шумихинском и Шатровском округах перекрыто движение в населенных пунктах Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В округах Курганской области десятки дорог остаются полностью перекрыты или затруднены для проезда транспортных средств. Корреспондент URA.RU собрался актуальную информацию о перекрытиях с курганского портала «Паводок 2024». «Проезд невозможен», — говорится на отметках карты геоинформационного портала Курганской области. Всего по состоянию на 20 апреля имеется 23 перекрытых участка для проезда автотранспорта. Вдоль поймы реки Тобол и его притоков движение запрещено по дорогам в ряде населенных пунктов Куртамышского Притобольного, Кетовского, Белозерского округов и города Кургана. Список ограничений: — в Куртамышском округе — автомобильная дорога Каминское — Белое, 3-4-й км. Перелив ч/з дорогу; автодорога Куртамыш — Каминское, 39-й км. Перелив ч/з дорогу; а/д Закоулово — Язева, ограничено движение н. п. Толстоверетено-Камыши; — в Притобольном округе — дорога Нагорское — Утятское, затопление моста через р. Тобол; — в Кетовском округе — с. Темляково, затопление моста через р. Тобол; с. Менщиково затоплено талой водой, проезд по с. Менщиково перекрыт; н. п. Менщиково (Курган-Садовое-Утятское км 15); д. Лаптева, затопление моста через р. Тобол; автодорога «Иртыш» — Падеринское — Борки — Бузан, км 3-4; автодорога «Подъезд к г. Тюмень» — Белый Яр — Передергина, км 3-4; — в Белозерском округе — подъезды к д. Иковское подтоплены талыми водами (Подъед к г. Тюмень — Рычково — Иковское, км 8); автомобильная дорога Боровское — Зюзино — Лихачи — Борки, км 20; автомобильная дорога «Подъезд к г. Тюмень» — Боровское -Мостовское, км 2; — г. Курган — шоссе им. Тюнина; автомобильный мост через р. Тобол по ул. Кирова; ул. Гагарина закрыта от поворота на аэропорт до выезда из города; ограничено движение мкрн. Нижняя Утятка. В селе Усть-Уйское Целинного округа есть два перекрытия. «Подтопление талыми водами р. Уй региональной дороги „Иртыш“ — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана и мостового сооружения на подъезде к с. Усть-Уйское, подтопление моста в селе», — говорится на геокарте. В Шумихинском округе талые воды перекрыли поселковую дорогу в Большой Николаевке. Перекрыта автодорога Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области (км 9+300 — км 14+700). В Шатровском округе — дорога Подъезд к Барино, км 2; дорога Мостовское — Духовка, 4-й км, подтопление моста через р. Исеть и автодорога Шатрово — Антрак — граница Свердловской области, 14-й км. Здесь случился размыв временной дамбы. Ранее URA.RU сообщало о перекрытых дорогах. Они были закрыты в семи курганских округах.