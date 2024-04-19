В семи муниципальных округах Курганской области и областном центре из-за паводка временно перекрыли участки дорог. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.
«В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыты для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог. [Участки закрыты] в Куртамышском, Целинном, Шатровском, Притобольном, Кетовском, Белозерском, Мокроусовском округах и городе Кургане», — указано в сообщении.
URA.RU приводит подробную информацию, где закрыты участки:
- На автомобильных дорогах Куртамыш — Каминское (км 39) и Каминское — Белое (на всем протяжении) в Куртамышском округе;
- На км 121 региональной дороги «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана» и мостовом сооружении у с. Усть-Уйское в Целинном округе;
- На автомобильных дорогах «Подъезд к Барино» (км 2) и «Мостовское — Духовка» (км 4, в том числе мост через р. Исеть) в Шатровском округе;
- На дороге «Нагорское — Утятское» в Притобольном округе;
- На дорогах «Курган — Садовое — Утятское» (км 15), «Иртыш» — «Падеринское — Борки — Бузан» (км 3 — км 4), «Подъезд к г. Тюмень» — «Белый Яр — Передергино» (км 12+700) в Кетовском округе;
- «Подъезд к г. Тюмень» — Рычково — Иковское (км 8), «Подъезд к г. Тюмень» — Боровское — Мостовское (км 2) в Белозерском округе;
- для грузового транспорта по дороге «Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области» (км 9+300 — км 14+700) в Мокроусовском округе.
Ранее в Кургане из-за паводка продлили ограничение движения для грузовиков на федеральных трассах до Тюмени и Челябинска. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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