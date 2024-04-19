Дорожники в ЯНАО раскрыли, когда откроется заметенный снегом зимник

Зимник от Лабытнанги до села Шурышкары заработает не раньше 22 апреля

Заснеженную трассу расчищает техника Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ЯНАО участок зимника от Лабытнанги до села Шурышкары оказался заметен снегом. На нем застряло несколько автомобилей. Дептранс округа сообщил, что ведется расчистка дороги и колонны планируют запустить не раньше 22 апреля.

«На участке зимника от Лабытнанги до села Шурышкары … дорожники расчищают проезд для пропуска автомобилей, которые не смогли выехать. Запустить колонны, по предварительным данным, планируется в понедельник 22 апреля», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Точная дата запуска движения по зимнику будет сообщена дополнительно. Сейчас на расчистке дороги работает шесть единиц техники.

Накануне из-за плохих метеоусловий несколько автомобилей застряли на зимниках в ЯНАО. Утром 17 апреля на дороге Аксарка — Салехард застряли десятки машин. Спасатели выехали на помощь водителям и пассажирам на вездеходе. Также в Салехард было эвакуировано 10 ямальцев.