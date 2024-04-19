19 апреля 2024

Дорожники в ЯНАО раскрыли, когда откроется заметенный снегом зимник

Зимник от Лабытнанги до села Шурышкары заработает не раньше 22 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина вмерзшая на зимнике Тюмень-Междуреченский. Тюмень, зима, зимник, вмерзший автомобиль, вмерзшие колеса
Заснеженную трассу расчищает техника Фото:

В ЯНАО участок зимника от Лабытнанги до села Шурышкары оказался заметен снегом. На нем застряло несколько автомобилей. Дептранс округа сообщил, что ведется расчистка дороги и колонны планируют запустить не раньше 22 апреля.

«На участке зимника от Лабытнанги до села Шурышкары … дорожники расчищают проезд для пропуска автомобилей, которые не смогли выехать. Запустить колонны, по предварительным данным, планируется в понедельник 22 апреля», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Точная дата запуска движения по зимнику будет сообщена дополнительно. Сейчас на расчистке дороги работает шесть единиц техники.

Накануне из-за плохих метеоусловий несколько автомобилей застряли на зимниках в ЯНАО. Утром 17 апреля на дороге Аксарка — Салехард застряли десятки машин. Спасатели выехали на помощь водителям и пассажирам на вездеходе. Также в Салехард было эвакуировано 10 ямальцев.

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В ЯНАО участок зимника от Лабытнанги до села Шурышкары оказался заметен снегом. На нем застряло несколько автомобилей. Дептранс округа сообщил, что ведется расчистка дороги и колонны планируют запустить не раньше 22 апреля. «На участке зимника от Лабытнанги до села Шурышкары … дорожники расчищают проезд для пропуска автомобилей, которые не смогли выехать. Запустить колонны, по предварительным данным, планируется в понедельник 22 апреля», — сообщается в telegram-канале ведомства. Точная дата запуска движения по зимнику будет сообщена дополнительно. Сейчас на расчистке дороги работает шесть единиц техники. Накануне из-за плохих метеоусловий несколько автомобилей застряли на зимниках в ЯНАО. Утром 17 апреля на дороге Аксарка — Салехард застряли десятки машин. Спасатели выехали на помощь водителям и пассажирам на вездеходе. Также в Салехард было эвакуировано 10 ямальцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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