19 апреля 2024

Екатеринбуржцы вышли на пляжи в 30-градусную апрельскую жару. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
Десятки горожан корреспондент заметил, в частности, на Верх-Исетском пляже Фото:

Жители Екатеринбурга решили провести жаркий (+28 градусов) субботний день на городских пляжах. Делимся кадрами из многолюдных мест, которые сделал корреспондент URA.RU. Ранее агентство анонсировало, что хорошая погода, принесенная южным циклоном с Балкан, продержится недолго, и уже в середине следующей недели в регион придут заморозки (до -4 градусов).

Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
На Верх-Исетском пляже проводят время десятки горожан
Фото:
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
Люди в основном загорают…
Фото:
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
Фото:
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
Фото:
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
Фото:
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
Фото:
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
…а кто-то просто захотел быть поближе к воде
Фото:
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
Фото:
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
Фото:
Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург
А это фото с одной из городских улиц
Фото:

Материал дополняется

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Жители Екатеринбурга решили провести жаркий (+28 градусов) субботний день на городских пляжах. Делимся кадрами из многолюдных мест, которые сделал корреспондент URA.RU. Ранее агентство анонсировало, что хорошая погода, принесенная южным циклоном с Балкан, продержится недолго, и уже в середине следующей недели в регион придут заморозки (до -4 градусов). Материал дополняется
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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