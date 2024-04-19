Десятки горожан корреспондент заметил, в частности, на Верх-Исетском пляже
Жители Екатеринбурга решили провести жаркий (+28 градусов) субботний день на городских пляжах. Делимся кадрами из многолюдных мест, которые сделал корреспондент URA.RU. Ранее агентство анонсировало, что хорошая погода, принесенная южным циклоном с Балкан, продержится недолго, и уже в середине следующей недели в регион придут заморозки (до -4 градусов).
На Верх-Исетском пляже проводят время десятки горожан
Люди в основном загорают…
…а кто-то просто захотел быть поближе к воде
А это фото с одной из городских улиц
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