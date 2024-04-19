В челябинском районе сотрудники полиции пресекли 15 нарушений закона о миграции

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники полиции в ходе рейда пресекли 15 нарушений миграционного законодательства. В отношении одного мигранта принято решение о выдворении из страны, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Сотрудники полиции пресекли 15 нарушений миграционного законодательства в ходе рейда в Сосновском районе. В отношении одного гражданина ближнего зарубежья принято решение об административном выдворении за пределы страны», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают работодателей этих мигрантов. Работодателям грозит штраф до 800 тысяч рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток. Также установлены двое жителей Сосновского района, которые фиктивно прописали у себя мигрантов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»).
Сотрудники челябинской полиции ранее провели рейд на складах Тракторозаводского района. По итогам проверки четверых мигрантов выдворили за пределы страны. Пресечено 13 административных правонарушений в сфере миграции, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.
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