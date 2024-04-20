Задержана пособница террориста, обезглавившего полковника МВД: что известно об убийстве

В Дагестане задержали пособницу боевика, обезглавившего полковника МВД

20 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Задержанной пособнице грозит до 15 лет колонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Дагестане задержали пособницу террористов, которые десять 10 лет назад обезглавили полковника МВД Айтемира Салимгереева. Спустя время все диверсанты были ликвидированы. Однако их пособница была найдена только в 2024 году. Ей грозит до 15 лет колонии. URA.RU рассказывает все, что известно об убийстве полковника, которое совершила одна из влиятельных террористических групп Дагестана. Террористы убили полковника МВД на глазах у сына: мотивы В июле 2014 года группа вооруженных мужчин ворвалась в частный дом Салимгереева. Они связали сына полковника, а его отца убили. Террористы нанесли потерпевшему ножевые ранения в области шеи. Боевикам удалось скрыться. Тогда была выдвинута версия, что убийство произошло из-за профессиональной деятельности полковника. Салимгереев был начальником сначала Хасавюртовского, а затем Кизилюртовского РОВД. Кроме того, он занимался деятельностью по противодействию экстремизму. Об этом сообщили в МВД Дагестана. По данным СМИ, террористы требовали от полковника пригласить по телефону к себе в дом своих сослуживцев. После они планировали убить и их. Салимгереев отказался делать это, несмотря на жесткие пытки. Как шла операция по ликвидации боевиков На фотографии глава группы «Кизилюртовская» Олег Шаляпин telegram-канал Shot Фото: В 2015 году в нескольких районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Дело в том, что оперативники обнаружили блиндаж, в котором находилась группа вооруженных боевиков из местной бандгруппы. Террористы попытались вырваться из кольца, трое попали под огонь спецназа. Операция длилась весь день. После заката солнца боевики, укрывшиеся среди кустарников и в складках местности, прекратили огонь, решив отложить прорыв до ночи. Утром следующего дня операция возобновилась. Были убиты еще трое боевиков, четверо живых продолжали оказывать сопротивление. По данным газеты «Коммерсант», во время операции был ликвидирован 35-летний житель Кизилюрта Олег Шаляпин, который и возглавлял группу. Именно он руководил операцией по проникновению в дом Салимгереева. Боевики оказались самым активным подразделением экстремистского подполья Позже выяснилось, что речь идет про кизилюртовскую бандгруппу. Тогда она была одной из самых влиятельных подразделений экстремистского подполья в Дагестане. На ее счету десятки убийств, организация терактов, вымогательство денег у местных предпринимателей. Именно они пытали, а потом и убили Салимгереева. До него злоумышленник ликвидировали двух полицейских. Стражи порядка проверяли информацию о готовящемся теракте. Это понял взрывник, который засел в доме. Началась перестрелка. Взрывник был убит. В нем опознали 28-летнего Алидибира Аслудинова. Ранее, по данным силовиков, он успел пройти в Сирии подготовку в качестве взрывника, а в марте прошлого года вернулся в Дагестан. Что известно о задержанной пособнице Спустя 10 лет после убийства полковника МВД была задержана пособница террористической группы. По данным СМИ, ей 48 лет. В 2014—2015 годах она обеспечивала продуктами главаря диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Шаляпина. Против задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет колонии за участие в незаконном вооруженном формировании. У женщины было открыто ИП, она занималась торговлей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане задержали пособницу террористов, которые десять 10 лет назад обезглавили полковника МВД Айтемира Салимгереева. Спустя время все диверсанты были ликвидированы. Однако их пособница была найдена только в 2024 году. Ей грозит до 15 лет колонии. URA.RU рассказывает все, что известно об убийстве полковника, которое совершила одна из влиятельных террористических групп Дагестана. В июле 2014 года группа вооруженных мужчин ворвалась в частный дом Салимгереева. Они связали сына полковника, а его отца убили. Террористы нанесли потерпевшему ножевые ранения в области шеи. Боевикам удалось скрыться. Тогда была выдвинута версия, что убийство произошло из-за профессиональной деятельности полковника. Салимгереев был начальником сначала Хасавюртовского, а затем Кизилюртовского РОВД. Кроме того, он занимался деятельностью по противодействию экстремизму. Об этом сообщили в МВД Дагестана. По данным СМИ, террористы требовали от полковника пригласить по телефону к себе в дом своих сослуживцев. После они планировали убить и их. Салимгереев отказался делать это, несмотря на жесткие пытки. В 2015 году в нескольких районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). Дело в том, что оперативники обнаружили блиндаж, в котором находилась группа вооруженных боевиков из местной бандгруппы. Террористы попытались вырваться из кольца, трое попали под огонь спецназа. Операция длилась весь день. После заката солнца боевики, укрывшиеся среди кустарников и в складках местности, прекратили огонь, решив отложить прорыв до ночи. Утром следующего дня операция возобновилась. Были убиты еще трое боевиков, четверо живых продолжали оказывать сопротивление. По данным газеты «Коммерсант», во время операции был ликвидирован 35-летний житель Кизилюрта Олег Шаляпин, который и возглавлял группу. Именно он руководил операцией по проникновению в дом Салимгереева. Позже выяснилось, что речь идет про кизилюртовскую бандгруппу. Тогда она была одной из самых влиятельных подразделений экстремистского подполья в Дагестане. На ее счету десятки убийств, организация терактов, вымогательство денег у местных предпринимателей. Именно они пытали, а потом и убили Салимгереева. До него злоумышленник ликвидировали двух полицейских. Стражи порядка проверяли информацию о готовящемся теракте. Это понял взрывник, который засел в доме. Началась перестрелка. Взрывник был убит. В нем опознали 28-летнего Алидибира Аслудинова. Ранее, по данным силовиков, он успел пройти в Сирии подготовку в качестве взрывника, а в марте прошлого года вернулся в Дагестан. Спустя 10 лет после убийства полковника МВД была задержана пособница террористической группы. По данным СМИ, ей 48 лет. В 2014—2015 годах она обеспечивала продуктами главаря диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Шаляпина. Против задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет колонии за участие в незаконном вооруженном формировании. У женщины было открыто ИП, она занималась торговлей.