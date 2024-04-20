Из-за паводка вода начала выходить из-под земли в Кургане

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Затопленные снт за Кировским мостом. Курган
В некоторых местах в Кургане стала просачиваться вода из Тобола Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Вода в Кургане снова начала расти. Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. В некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. Включаемся. Работаем. Решаем», — написал губернатор.

Ранее жителей домов, расположенных возле Кировского моста, начали эвакуировать. Вода, вышедшая из-под земли, подтопила один из домов. На месте работают специалисты, которые откачивают воду. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Вода в Кургане снова начала расти. Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. В некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. Включаемся. Работаем. Решаем», — написал губернатор. Ранее жителей домов, расположенных возле Кировского моста, начали эвакуировать. Вода, вышедшая из-под земли, подтопила один из домов. На месте работают специалисты, которые откачивают воду. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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