Из-за паводка вода начала выходить из-под земли в Кургане

В Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.
«Вода в Кургане снова начала расти. Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. В некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. Включаемся. Работаем. Решаем», — написал губернатор.
Ранее жителей домов, расположенных возле Кировского моста, начали эвакуировать. Вода, вышедшая из-под земли, подтопила один из домов. На месте работают специалисты, которые откачивают воду. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Вода в Кургане снова начала расти. Причиной, очевидно, является обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. В некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. Включаемся. Работаем. Решаем», — написал губернатор. Ранее жителей домов, расположенных возле Кировского моста, начали эвакуировать. Вода, вышедшая из-под земли, подтопила один из домов. На месте работают специалисты, которые откачивают воду. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.