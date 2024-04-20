Уровень воды в Тоболе в Кургане снова остановился

Уровень воды составляет 1015 сантиметров
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снова остановился. На данный момент он находится на отметке 1015 сантиметров, сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 16:00: 1015 сантиметров выше нуля поста», — указано на карте.
«Голова» паводка из Кургана ушла в Белозерский округ, сообщал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В городе уровень воды составляет от 10 до 11 метров, а в других муниципальных образованиях — от 7,8 метра до шести. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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