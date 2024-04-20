Уровень воды в Тоболе в Кургане снова остановился

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, шоссе тюнина, паводок, наводнение, стихийное бедствие, автомобиль мчс, разлив
Уровень воды составляет 1015 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снова остановился. На данный момент он находится на отметке 1015 сантиметров, сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 16:00: 1015 сантиметров выше нуля поста», — указано на карте.

«Голова» паводка из Кургана ушла в Белозерский округ, сообщал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В городе уровень воды составляет от 10 до 11 метров, а в других муниципальных образованиях — от 7,8 метра до шести. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана снова остановился. На данный момент он находится на отметке 1015 сантиметров, сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 20 апреля в 16:00: 1015 сантиметров выше нуля поста», — указано на карте. «Голова» паводка из Кургана ушла в Белозерский округ, сообщал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В городе уровень воды составляет от 10 до 11 метров, а в других муниципальных образованиях — от 7,8 метра до шести. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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