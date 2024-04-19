В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Об этом сообщает МЧС в Telegram.
«В Ишимском районе у поселка Плодопитомник прибывающая вода размыла временную земляную насыпь. Сотрудники МЧС России совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования спасли из затопленного приусадебного участка куриц. Хозяйка сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Также во время патрулирования затопленных территорий спасатели эвакуировали мужчину. Еще одному пожилому тюменцу сотрудники МЧС помогли добраться до лодки.
В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение в 9 метров на контрольной точке. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.
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В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Об этом сообщает МЧС в Telegram. «В Ишимском районе у поселка Плодопитомник прибывающая вода размыла временную земляную насыпь. Сотрудники МЧС России совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования спасли из затопленного приусадебного участка куриц. Хозяйка сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также во время патрулирования затопленных территорий спасатели эвакуировали мужчину. Еще одному пожилому тюменцу сотрудники МЧС помогли добраться до лодки. В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение в 9 метров на контрольной точке. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.