19 апреля 2024

В Тюменской области сотрудники МЧС спасли дюжину куриц от паводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
Хозяйка животных поблагодарила спасателей за помощь Фото:
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В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Об этом сообщает МЧС в Telegram.

«В Ишимском районе у поселка Плодопитомник прибывающая вода размыла временную земляную насыпь. Сотрудники МЧС России совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования спасли из затопленного приусадебного участка куриц. Хозяйка сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Также во время патрулирования затопленных территорий спасатели эвакуировали мужчину. Еще одному пожилому тюменцу сотрудники МЧС помогли добраться до лодки.

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение в 9 метров на контрольной точке. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.

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В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Об этом сообщает МЧС в Telegram. «В Ишимском районе у поселка Плодопитомник прибывающая вода размыла временную земляную насыпь. Сотрудники МЧС России совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования спасли из затопленного приусадебного участка куриц. Хозяйка сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также во время патрулирования затопленных территорий спасатели эвакуировали мужчину. Еще одному пожилому тюменцу сотрудники МЧС помогли добраться до лодки. В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение в 9 метров на контрольной точке. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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