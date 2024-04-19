Происшествия В Тюменской области сотрудники МЧС спасли дюжину куриц от паводка. Видео 20 апреля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 + Хозяйка животных поблагодарила спасателей за помощь Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Об этом сообщает МЧС в Telegram. «В Ишимском районе у поселка Плодопитомник прибывающая вода размыла временную земляную насыпь. Сотрудники МЧС России совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования спасли из затопленного приусадебного участка куриц. Хозяйка сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также во время патрулирования затопленных территорий спасатели эвакуировали мужчину. Еще одному пожилому тюменцу сотрудники МЧС помогли добраться до лодки. В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение в 9 метров на контрольной точке. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В поселке Плодопитомник Тюменской области сотрудники МЧС спасли из затопленного подворья 12 куриц и передали хозяйке. Об этом сообщает МЧС в Telegram. «В Ишимском районе у поселка Плодопитомник прибывающая вода размыла временную земляную насыпь. Сотрудники МЧС России совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования спасли из затопленного приусадебного участка куриц. Хозяйка сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также во время патрулирования затопленных территорий спасатели эвакуировали мужчину. Еще одному пожилому тюменцу сотрудники МЧС помогли добраться до лодки. В Тюменской области уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение в 9 метров на контрольной точке. За актуальной информацией о паводке в Тюменской области следите в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям