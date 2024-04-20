Эндокринолог предупредила о потере памяти из-за популярных продуктов

Эндокринолог Павлова: из-за фастфуда может ухудшиться память

20 апреля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Жирная пищи негативно влияет на способность человека запоминать информацию, сообщила Зухра Павлова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Фастфуд и выпечка ухудшают память человека, этот процесс необратим. Об этом заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. «Ученые считают, что проблемы с запоминанием почти невозможно устранить, если в подростковом возрасте злоупотреблять „мусорной пищей“ — жирной, сладкой и мучной. Примечательно, что даже последующий переход на правильное, сбалансированное питание не решал проблему с памятью», — написала Зухра Павлова в своем telegram-канале . К такому выводу ученые пришли во время опытов над молодыми крысами. Стало понятно, что жирная и сладкая пища значительно снижают уровень ацетилхолина. Он, в свою очередь, отвечает за концентрацию внимания и запоминание информации. Спустя время крысам перестали давать вредную пищу, однако результаты не улучшились. Это связано с тем, что в молодости у животных окончательно формируется мозг. Негативное влияние на него не может пройти бесследно. При этом эксперт отметила, что нельзя напрямую переносить на людей то, что происходит у крыс. Однако, по ее словам, многие результаты опытов над грызунами потом обнаруживались и у людей. Восстановить функции мозга можно за счет таблеток, однако они пока не разработаны. Ранее нейропсихолог Кубат Каниметов рассказал о способах развития памяти. По его словам, можно визуально представлять информацию, а также воспроизводить события прошедшего дня в обратном порядке. При этом он отметил, что лучше всего изменить качество жизни, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фастфуд и выпечка ухудшают память человека, этот процесс необратим. Об этом заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. «Ученые считают, что проблемы с запоминанием почти невозможно устранить, если в подростковом возрасте злоупотреблять „мусорной пищей“ — жирной, сладкой и мучной. Примечательно, что даже последующий переход на правильное, сбалансированное питание не решал проблему с памятью», — написала Зухра Павлова в своем telegram-канале. К такому выводу ученые пришли во время опытов над молодыми крысами. Стало понятно, что жирная и сладкая пища значительно снижают уровень ацетилхолина. Он, в свою очередь, отвечает за концентрацию внимания и запоминание информации. Спустя время крысам перестали давать вредную пищу, однако результаты не улучшились. Это связано с тем, что в молодости у животных окончательно формируется мозг. Негативное влияние на него не может пройти бесследно. При этом эксперт отметила, что нельзя напрямую переносить на людей то, что происходит у крыс. Однако, по ее словам, многие результаты опытов над грызунами потом обнаруживались и у людей. Восстановить функции мозга можно за счет таблеток, однако они пока не разработаны. Ранее нейропсихолог Кубат Каниметов рассказал о способах развития памяти. По его словам, можно визуально представлять информацию, а также воспроизводить события прошедшего дня в обратном порядке. При этом он отметил, что лучше всего изменить качество жизни, пишет «Царьград».