Жители Ленинского района Челябинской области 20 апреля открыли купальный сезон. Видео с пруда «Девичьи слезы» размещено в соцсети.
«В жаркую погоду челябинцы купаются. Одним из мест для отдыха на этих выходных стал пруд „Девичьи слезы“», — сообщается в городских группах в социальной сети «ВКонтакте». На видео порядка двадцати человек заходят в воду, кто-то просто мочит ноги, кто-то купается. Видео, которое попало на уличные камеры видеонаблюдения, было размещено в соцсети 20 апреля.
В Челябинской области установилась аномально жаркая погода с превышением среднесуточной температуре выше климатической нормы сразу на семь градусов. Согласно прогнозу синоптиков «Гисметео», теплая погода с дневными температурами до +28 градусов продержится до воскресенья, 21 апреля.
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