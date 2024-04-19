19 апреля 2024

Челябинцы открыли купальный сезон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, вода, место купания, пляж чайка
Из-за аномальной жары челябинцы начали купаться в водоемах с 20 апреля Фото:

Жители Ленинского района Челябинской области 20 апреля открыли купальный сезон. Видео с пруда «Девичьи слезы» размещено в соцсети.

«В жаркую погоду челябинцы купаются. Одним из мест для отдыха на этих выходных стал пруд „Девичьи слезы“», — сообщается в городских группах в социальной сети «ВКонтакте». На видео порядка двадцати человек заходят в воду, кто-то просто мочит ноги, кто-то купается. Видео, которое попало на уличные камеры видеонаблюдения, было размещено в соцсети 20 апреля.

В Челябинской области установилась аномально жаркая погода с превышением среднесуточной температуре выше климатической нормы сразу на семь градусов. Согласно прогнозу синоптиков «Гисметео», теплая погода с дневными температурами до +28 градусов продержится до воскресенья, 21 апреля.

В Челябинске начался купальный сезон
В Челябинске начался купальный сезон

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Жители Ленинского района Челябинской области 20 апреля открыли купальный сезон. Видео с пруда «Девичьи слезы» размещено в соцсети. «В жаркую погоду челябинцы купаются. Одним из мест для отдыха на этих выходных стал пруд „Девичьи слезы“», — сообщается в городских группах в социальной сети «ВКонтакте». На видео порядка двадцати человек заходят в воду, кто-то просто мочит ноги, кто-то купается. Видео, которое попало на уличные камеры видеонаблюдения, было размещено в соцсети 20 апреля. В Челябинской области установилась аномально жаркая погода с превышением среднесуточной температуре выше климатической нормы сразу на семь градусов. Согласно прогнозу синоптиков «Гисметео», теплая погода с дневными температурами до +28 градусов продержится до воскресенья, 21 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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