В России выросло число вынесенных иностранцам приговоров

РБК: число приговоров мигрантам в России в 2023 году выросло на 2,6%

20 апреля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Количество мигрантов, осужденных за торговлю наркотиками, в 2023 году резко увеличилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Число вынесенных приговоров иностранцам в России выросло на 2,6% в 2023 году. Чаще всего людей судили за подделку документов, наркоторговлю и убийства. Такой статистикой делится судебный департамент Верховного суда РФ. «В России в 2023 году число иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных судом первой инстанции по уголовным делам, выросло на 2,6% при общем снижении количества осужденных на 4%», — сообщает РБК со ссылкой на Судебный департамент. Больше всего дел было заведено за подделку документов, торговлю наркотиками, убийства и кражи. Новость по теме Как власти усилили контроль над мигрантами после теракта в «Крокусе» Отмечается, что за весь 2023 год было осуждено более 555 тысячи человек. Доля иностранцев — около 4%. В 2022-м она была ниже — 3,8%. Заметно выросло число краж — на 13%. Количество статей за подделку документов снизилось на 12%. Самый большой прирост — наркосфера. Там показатель увеличился на 27% в сравнении с 2022 годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число вынесенных приговоров иностранцам в России выросло на 2,6% в 2023 году. Чаще всего людей судили за подделку документов, наркоторговлю и убийства. Такой статистикой делится судебный департамент Верховного суда РФ. «В России в 2023 году число иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных судом первой инстанции по уголовным делам, выросло на 2,6% при общем снижении количества осужденных на 4%», — сообщает РБК со ссылкой на Судебный департамент. Больше всего дел было заведено за подделку документов, торговлю наркотиками, убийства и кражи. Отмечается, что за весь 2023 год было осуждено более 555 тысячи человек. Доля иностранцев — около 4%. В 2022-м она была ниже — 3,8%. Заметно выросло число краж — на 13%. Количество статей за подделку документов снизилось на 12%. Самый большой прирост — наркосфера. Там показатель увеличился на 27% в сравнении с 2022 годом.