В России выросло число вынесенных иностранцам приговоров

РБК: число приговоров мигрантам в России в 2023 году выросло на 2,6%
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Количество мигрантов, осужденных за торговлю наркотиками, в 2023 году резко увеличилось Фото:

Число вынесенных приговоров иностранцам в России выросло на 2,6% в 2023 году. Чаще всего людей судили за подделку документов, наркоторговлю и убийства. Такой статистикой делится судебный департамент Верховного суда РФ.

«В России в 2023 году число иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных судом первой инстанции по уголовным делам, выросло на 2,6% при общем снижении количества осужденных на 4%», — сообщает РБК со ссылкой на Судебный департамент. Больше всего дел было заведено за подделку документов, торговлю наркотиками, убийства и кражи.

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Отмечается, что за весь 2023 год было осуждено более 555 тысячи человек. Доля иностранцев — около 4%. В 2022-м она была ниже — 3,8%.

Заметно выросло число краж — на 13%. Количество статей за подделку документов снизилось на 12%. Самый большой прирост — наркосфера. Там показатель увеличился на 27% в сравнении с 2022 годом.

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Число вынесенных приговоров иностранцам в России выросло на 2,6% в 2023 году. Чаще всего людей судили за подделку документов, наркоторговлю и убийства. Такой статистикой делится судебный департамент Верховного суда РФ. «В России в 2023 году число иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных судом первой инстанции по уголовным делам, выросло на 2,6% при общем снижении количества осужденных на 4%», — сообщает РБК со ссылкой на Судебный департамент. Больше всего дел было заведено за подделку документов, торговлю наркотиками, убийства и кражи. Отмечается, что за весь 2023 год было осуждено более 555 тысячи человек. Доля иностранцев — около 4%. В 2022-м она была ниже — 3,8%. Заметно выросло число краж — на 13%. Количество статей за подделку документов снизилось на 12%. Самый большой прирост — наркосфера. Там показатель увеличился на 27% в сравнении с 2022 годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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