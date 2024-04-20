Спасателям с Ямала пришлось эвакуировать жительницу Кургана через окно. Видео

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В Кургане работают спасатели с Ямала
В Кургане работают спасатели с Ямала Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Отряду спасателей из Ямало-Ненецкого автономного округа пришлось через окно спасать жительницу садоводства в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Сергей Зорин, один из спасателей.

«Поступила заявка о том, что нужно спасти женщину из СНТ. Мы сразу же сели в лодку и поплыли. Приехали к женщине, она вместе с необходимыми вещами спасалась. Вывозили ее через окно. Потом доставили ее на сушу», — рассказал URA.RU спасатель.

Зорин поделился, что в Кургане они находятся около полутора недель, а в садоводстве — четыре дня. Работают отряды по заявкам — если поступает сообщение, они на лодках выдвигаются к жителям.

В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти даже после того, как показатель долгое время держался на одном числе. Вода уже добралась до Белозерского округа. Все главные новости о курганском наводнении URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.

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Отряду спасателей из Ямало-Ненецкого автономного округа пришлось через окно спасать жительницу садоводства в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Сергей Зорин, один из спасателей. «Поступила заявка о том, что нужно спасти женщину из СНТ. Мы сразу же сели в лодку и поплыли. Приехали к женщине, она вместе с необходимыми вещами спасалась. Вывозили ее через окно. Потом доставили ее на сушу», — рассказал URA.RU спасатель. Зорин поделился, что в Кургане они находятся около полутора недель, а в садоводстве — четыре дня. Работают отряды по заявкам — если поступает сообщение, они на лодках выдвигаются к жителям. В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти даже после того, как показатель долгое время держался на одном числе. Вода уже добралась до Белозерского округа. Все главные новости о курганском наводнении URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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