Спасателям с Ямала пришлось эвакуировать жительницу Кургана через окно. Видео

20 апреля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

В Кургане работают спасатели с Ямала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Отряду спасателей из Ямало-Ненецкого автономного округа пришлось через окно спасать жительницу садоводства в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Сергей Зорин, один из спасателей. «Поступила заявка о том, что нужно спасти женщину из СНТ. Мы сразу же сели в лодку и поплыли. Приехали к женщине, она вместе с необходимыми вещами спасалась. Вывозили ее через окно. Потом доставили ее на сушу», — рассказал URA.RU спасатель. Зорин поделился, что в Кургане они находятся около полутора недель, а в садоводстве — четыре дня. Работают отряды по заявкам — если поступает сообщение, они на лодках выдвигаются к жителям. В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти даже после того, как показатель долгое время держался на одном числе. Вода уже добралась до Белозерского округа. Все главные новости о курганском наводнении URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отряду спасателей из Ямало-Ненецкого автономного округа пришлось через окно спасать жительницу садоводства в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Сергей Зорин, один из спасателей. «Поступила заявка о том, что нужно спасти женщину из СНТ. Мы сразу же сели в лодку и поплыли. Приехали к женщине, она вместе с необходимыми вещами спасалась. Вывозили ее через окно. Потом доставили ее на сушу», — рассказал URA.RU спасатель. Зорин поделился, что в Кургане они находятся около полутора недель, а в садоводстве — четыре дня. Работают отряды по заявкам — если поступает сообщение, они на лодках выдвигаются к жителям. В Кургане власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти даже после того, как показатель долгое время держался на одном числе. Вода уже добралась до Белозерского округа. Все главные новости о курганском наводнении URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.