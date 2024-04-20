Вице-мэр Екатеринбурга уволил раздражавшего силовиков чиновника — и создал проблемы коллеге

Замглавы Екатеринбурга избавился от протеже авторитетного бизнеса

21 апреля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ноженко, упрашивая коллегу помочь, не рассказал ей суть интриги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко уволил замначальника комитета по товарному рынку Алексея Леонова, к которому, как писало URA.RU, ранее были вопросы со стороны силовиков. Но сделал это руками другого вице-мэра, Марины Фадеевой (считается ближайшей соратницей главы города Алексея Орлова). И теперь ей может грозить административное взыскание — если Леонов отстоит свою правоту в суде. Он устроился в мэрию в 2011 году, замначальника комитета по товарному рынку Леонов стал в 2020-м. В этом статусе он отвечал за взаимодействие с предпринимателями в сфере нестационарной торговли (НТО). Леонова, по слухам, долгое время подозревали в сотрудничестве с авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые», широко представленной в сфере НТО, и требовали уволить. При этом фактурных доказательств, что Леонов может иметь такие связи, не было. В 2022 году ему объявляли выговор, чтобы подвести к отставке, но чиновник оспорил его через суд. Реальная возможность расстаться с упрямым Леоновым у Ноженко, курирующего отрасль и пытающегося сократить присутствие в ней «Четырехсотых», появилась в конце 2023 года, когда комитет по товарному рынку преобразовали в департамент. В таких случаях со всеми сотрудниками перезаключают контракты. «А Леонову было объявлено, что места в новой структуре для него нет. И предложили должности в других подразделениях [администрации]», — рассказал источник URA.RU в муниципальной власти. По его данным, Леонов в итоге уволился и уже даже нашел новую работу. «В суд он пошел для того, чтобы доказать, что с ним поступили не по закону. Ему должны были предложить позицию в новом департаменте, а не вне его», — описал позицию Леонова собеседник. Свои слова он подтвердил письмом за подписью Фадеевой — руководителя аппарата мэрии. Новость по теме ФСБ требует от мэра Екатеринбурга уволить чиновника. Спасаясь, тот пошел в суд По данным агентства, Фадеева не была погружена в детали интриги. «Но если суд удовлетворит иск Леонова, именно ей может грозить, пусть и минимальный, до пять тысяч рублей, административный штраф по статье 5.27 КоАП РФ („Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права“ — прим. ред.). Для чиновников это очень неприятно, поскольку фиксируется в личных делах», — описал ситуацию третий источник URA.RU. Сам Леонов на момент публикации на просьбу URA.RU о комментарии по теме не ответил. Ноженко заявил корреспонденту, что, кто такой Леонов, не знает. А до Фадеевой дозвониться не удалось. Так совпало, что прямо сейчас «Четырехсотые» в статусе основного подрядчика помогают ей в сборе голосов за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги — через депутата Сергея Козлова. Об этом URA.RU сообщало в «Слухах». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко уволил замначальника комитета по товарному рынку Алексея Леонова, к которому, как писало URA.RU, ранее были вопросы со стороны силовиков. Но сделал это руками другого вице-мэра, Марины Фадеевой (считается ближайшей соратницей главы города Алексея Орлова). И теперь ей может грозить административное взыскание — если Леонов отстоит свою правоту в суде. Он устроился в мэрию в 2011 году, замначальника комитета по товарному рынку Леонов стал в 2020-м. В этом статусе он отвечал за взаимодействие с предпринимателями в сфере нестационарной торговли (НТО). Леонова, по слухам, долгое время подозревали в сотрудничестве с авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые», широко представленной в сфере НТО, и требовали уволить. При этом фактурных доказательств, что Леонов может иметь такие связи, не было. В 2022 году ему объявляли выговор, чтобы подвести к отставке, но чиновник оспорил его через суд. Реальная возможность расстаться с упрямым Леоновым у Ноженко, курирующего отрасль и пытающегося сократить присутствие в ней «Четырехсотых», появилась в конце 2023 года, когда комитет по товарному рынку преобразовали в департамент. В таких случаях со всеми сотрудниками перезаключают контракты. «А Леонову было объявлено, что места в новой структуре для него нет. И предложили должности в других подразделениях [администрации]», — рассказал источник URA.RU в муниципальной власти. По его данным, Леонов в итоге уволился и уже даже нашел новую работу. «В суд он пошел для того, чтобы доказать, что с ним поступили не по закону. Ему должны были предложить позицию в новом департаменте, а не вне его», — описал позицию Леонова собеседник. Свои слова он подтвердил письмом за подписью Фадеевой — руководителя аппарата мэрии. По данным агентства, Фадеева не была погружена в детали интриги. «Но если суд удовлетворит иск Леонова, именно ей может грозить, пусть и минимальный, до пять тысяч рублей, административный штраф по статье 5.27 КоАП РФ („Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права“ — прим. ред.). Для чиновников это очень неприятно, поскольку фиксируется в личных делах», — описал ситуацию третий источник URA.RU. Сам Леонов на момент публикации на просьбу URA.RU о комментарии по теме не ответил. Ноженко заявил корреспонденту, что, кто такой Леонов, не знает. А до Фадеевой дозвониться не удалось. Так совпало, что прямо сейчас «Четырехсотые» в статусе основного подрядчика помогают ей в сборе голосов за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги — через депутата Сергея Козлова. Об этом URA.RU сообщало в «Слухах».