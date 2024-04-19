Общество Челябинские власти помогут семье Коробейниковых, пострадавшей от пожара 20 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 + Пострадавшей от пожара семье окажут материальную помощь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Областные власти помогут пострадавшей от пожара 20 апреля в челябинском селе Шибаново многодетной семье Коробейниковых, в которой выросли десять детей. Об этом URA.RU рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. «Мы в курсе ситуации, сейчас наши коллеги из территориального управления социальной защиты населения оказывают семье поддержку. Из областного бюджета будет оказана материальная помощь, сейчас определяем размер», — сообщила URA.RU Буторина. Выездная психологическая служба готова в любой момент выехать к семье Коробейниковых. Пожар в селе Шибаново Красноармейского района Челябинской области произошел 20 апреля утром. Дом полностью сгорел, во время пожара погибли домашние животные. Глава семьи Евгений Коробейников находится в реанимации, сообщила на своей странице в соцсети его жена Снежана. Коробейниковы вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Некоторые дети выросли и живут отдельно. В момент пожара в доме находились четверо детей, двое из которых младшего школьного возраста. Семья неоднократно становилась победителем региональных и всероссийских конкурсов как самая позитивная и активная. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Областные власти помогут пострадавшей от пожара 20 апреля в челябинском селе Шибаново многодетной семье Коробейниковых, в которой выросли десять детей. Об этом URA.RU рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. «Мы в курсе ситуации, сейчас наши коллеги из территориального управления социальной защиты населения оказывают семье поддержку. Из областного бюджета будет оказана материальная помощь, сейчас определяем размер», — сообщила URA.RU Буторина. Выездная психологическая служба готова в любой момент выехать к семье Коробейниковых. Пожар в селе Шибаново Красноармейского района Челябинской области произошел 20 апреля утром. Дом полностью сгорел, во время пожара погибли домашние животные. Глава семьи Евгений Коробейников находится в реанимации, сообщила на своей странице в соцсети его жена Снежана. Коробейниковы вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Некоторые дети выросли и живут отдельно. В момент пожара в доме находились четверо детей, двое из которых младшего школьного возраста. Семья неоднократно становилась победителем региональных и всероссийских конкурсов как самая позитивная и активная. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям