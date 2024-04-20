Депутат Госдумы Хинштейн и вице-спикер Самарской думы поругались из-за маникюра. Фото

20 апреля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн заявил, что розовый лак на ногтях — это недопустимо для российского политика Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-спикер Самарской губернаторской думы Александр Живайкин опубликовал фотографию, на которой у него ногти покрашенны в розовый цвет. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что такое поведение «совсем не по понятиям», даже учитывая прошлое политика. «Для Живайкина как для президента областной федерации борьбы и выходца из „чисто конкретной“ среды (настолько „конкретной“, что его даже не пускают на мероприятия с участием президента России Владимира Путина) подобные фото выглядят совсем „не по понятиям“. Не говоря уж про маникюр», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале . Он также отметил, что блогеры из Самары настойчиво рекомендуют вице-спикеру не пользоваться лаком для ногтей. Однако Хинштейн уверен, что Живайкин не будет к ним прислушиваться. Ранее вице-спикер несколько раз фотографировался с гей-пропагандистами (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, она запрещена), в том числе теми, кто летал за рубеж для оформления однополого брака. В ответ Живайкин заявил, что он не против фотографироваться со всеми. По его словам, для него нет разницы в этом вопросе. Он уточнил, что «не собирается отсиживаться в норе». Такой ответ он опубликовал в своем telegram-канале. Хинштейн сделал на пост ссылку, подписав его так: «Живайкин пояснил за маникюр пацанам и фото с геями». Сам Живайкин заявил, что на фотографии был не его палец, а женщины. В камеру он показал кулак со словами: «Вот вам мой палец, надеюсь, вопросов больше не возникнет», передает МК.RU . Фотография, из-за которой произошел скандал telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-спикер Самарской губернаторской думы Александр Живайкин опубликовал фотографию, на которой у него ногти покрашенны в розовый цвет. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что такое поведение «совсем не по понятиям», даже учитывая прошлое политика. «Для Живайкина как для президента областной федерации борьбы и выходца из „чисто конкретной“ среды (настолько „конкретной“, что его даже не пускают на мероприятия с участием президента России Владимира Путина) подобные фото выглядят совсем „не по понятиям“. Не говоря уж про маникюр», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он также отметил, что блогеры из Самары настойчиво рекомендуют вице-спикеру не пользоваться лаком для ногтей. Однако Хинштейн уверен, что Живайкин не будет к ним прислушиваться. Ранее вице-спикер несколько раз фотографировался с гей-пропагандистами (ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, она запрещена), в том числе теми, кто летал за рубеж для оформления однополого брака. В ответ Живайкин заявил, что он не против фотографироваться со всеми. По его словам, для него нет разницы в этом вопросе. Он уточнил, что «не собирается отсиживаться в норе». Такой ответ он опубликовал в своем telegram-канале. Хинштейн сделал на пост ссылку, подписав его так: «Живайкин пояснил за маникюр пацанам и фото с геями». Сам Живайкин заявил, что на фотографии был не его палец, а женщины. В камеру он показал кулак со словами: «Вот вам мой палец, надеюсь, вопросов больше не возникнет», передает МК.RU.