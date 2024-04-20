Следствие требует арестовать отца и дядю мигранта, подозреваемого в убийстве москвича

Отец и дядя мигранта были задержаны после убийства москвича из-за спора о парковке
Следствие настаивает на аресте отца и дяди Шахина Аббасова, который подозреваются в убийстве жителя Москвы из-за парковки. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
«Следствие требует арестовать отца и дядю Шахина Аббасова», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС.
Инцидент произошел 17 апреля. После убийства Аббасов отправился на ужин с друзьями, как писали в СМИ. Там они обсуждали последствия и произошедшее. Самого мигранта ранее объявили в федеральный розыск.
Отец и дядя Аббасова были задержаны 18 апреля. Следствие проверяет законность пребывания их в России.
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