Следствие требует арестовать отца и дядю мигранта, подозреваемого в убийстве москвича

Следствие требует арестовать родственников мигранта после убийства москвича

20 апреля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Отец и дядя мигранта были задержаны после убийства москвича из-за спора о парковке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следствие настаивает на аресте отца и дяди Шахина Аббасова, который подозреваются в убийстве жителя Москвы из-за парковки. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы. «Следствие требует арестовать отца и дядю Шахина Аббасова», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС. Инцидент произошел 17 апреля. После убийства Аббасов отправился на ужин с друзьями, как писали в СМИ. Там они обсуждали последствия и произошедшее. Самого мигранта ранее объявили в федеральный розыск. Отец и дядя Аббасова были задержаны 18 апреля. Следствие проверяет законность пребывания их в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие настаивает на аресте отца и дяди Шахина Аббасова, который подозреваются в убийстве жителя Москвы из-за парковки. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы. «Следствие требует арестовать отца и дядю Шахина Аббасова», — заявили в суде. Информацию передает ТАСС. Инцидент произошел 17 апреля. После убийства Аббасов отправился на ужин с друзьями, как писали в СМИ. Там они обсуждали последствия и произошедшее. Самого мигранта ранее объявили в федеральный розыск. Отец и дядя Аббасова были задержаны 18 апреля. Следствие проверяет законность пребывания их в России.