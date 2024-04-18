Задержаны отец и друг мигранта, подозреваемого в убийстве москвича

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Задержаны родственники фигуранта дела об убийстве москвича, сам подозреваемый скрывается Фото:

Правоохранительные органы задержали отца и друга подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича, сообщили в управлении СК РФ по Москве. По предварительным данным, мигрант зарезал мужчину во время перепалки из-за парковки.

«В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого. Они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщили в ведомстве. Также силовики проверяют законность фигуранта дела и его родственников на территории Москвы. Ранее сообщалось, что у подозреваемого истек срок временной регистрации.

Мужчин разыскивают. Как сообщало РИА Новости, подозреваемый и его брат сменили несколько машин. Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц, добавили в следкоме. Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

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Правоохранительные органы задержали отца и друга подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича, сообщили в управлении СК РФ по Москве. По предварительным данным, мигрант зарезал мужчину во время перепалки из-за парковки. «В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого. Они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщили в ведомстве. Также силовики проверяют законность фигуранта дела и его родственников на территории Москвы. Ранее сообщалось, что у подозреваемого истек срок временной регистрации. Мужчин разыскивают. Как сообщало РИА Новости, подозреваемый и его брат сменили несколько машин. Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц, добавили в следкоме. Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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