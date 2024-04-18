Задержаны отец и друг мигранта, подозреваемого в убийстве москвича

18 апреля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Задержаны родственники фигуранта дела об убийстве москвича, сам подозреваемый скрывается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правоохранительные органы задержали отца и друга подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича, сообщили в управлении СК РФ по Москве. По предварительным данным, мигрант зарезал мужчину во время перепалки из-за парковки. «В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого. Они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщили в ведомстве. Также силовики проверяют законность фигуранта дела и его родственников на территории Москвы. Ранее сообщалось, что у подозреваемого истек срок временной регистрации. Мужчин разыскивают. Как сообщало РИА Новости, подозреваемый и его брат сменили несколько машин. Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц, добавили в следкоме. Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы задержали отца и друга подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича, сообщили в управлении СК РФ по Москве. По предварительным данным, мигрант зарезал мужчину во время перепалки из-за парковки. «В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого. Они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщили в ведомстве. Также силовики проверяют законность фигуранта дела и его родственников на территории Москвы. Ранее сообщалось, что у подозреваемого истек срок временной регистрации. Мужчин разыскивают. Как сообщало РИА Новости, подозреваемый и его брат сменили несколько машин. Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц, добавили в следкоме. Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую статью «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».