В США отдадут Украине конфискованные российские активы

Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Его одобрило большинство законодателей.
«Законопроект принят. Против выступили 58», — следует из трансляции. Она шла на сайте Конгресса. Законопроект касается передачи российских активов в пользу Украины. После этого документ будет отправлен в Сенат для рассмотрения. В законопроекте указаны такие пункты: запрет на разморозку активов РФ и использование их для восстановления Украины.
Для использования российских активов будут созданы специальные счеты. Процент от их дохода будет отправляться Украины. Речь может идти о 300 миллионах евро, ранее находившихся во владении РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
В случае запуска такого механизма Россия не будет медлить с ответом. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. По ее словам, в России находятся и западные средства, передает телеканал 360.
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Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Его одобрило большинство законодателей. «Законопроект принят. Против выступили 58», — следует из трансляции. Она шла на сайте Конгресса. Законопроект касается передачи российских активов в пользу Украины. После этого документ будет отправлен в Сенат для рассмотрения. В законопроекте указаны такие пункты: запрет на разморозку активов РФ и использование их для восстановления Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счеты. Процент от их дохода будет отправляться Украины. Речь может идти о 300 миллионах евро, ранее находившихся во владении РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В случае запуска такого механизма Россия не будет медлить с ответом. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. По ее словам, в России находятся и западные средства, передает телеканал 360.