В США отдадут Украине конфискованные российские активы

Палата представителей США одобрила изъятие активов России в пользу Украины
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, капитолий
Против высказались 58 конгрессменов Фото:
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Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Его одобрило большинство законодателей.

«Законопроект принят. Против выступили 58», — следует из трансляции. Она шла на сайте Конгресса. Законопроект касается передачи российских активов в пользу Украины. После этого документ будет отправлен в Сенат для рассмотрения. В законопроекте указаны такие пункты: запрет на разморозку активов РФ и использование их для восстановления Украины.

Для использования российских активов будут созданы специальные счеты. Процент от их дохода будет отправляться Украины. Речь может идти о 300 миллионах евро, ранее находившихся во владении РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

В случае запуска такого механизма Россия не будет медлить с ответом. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. По ее словам, в России находятся и западные средства, передает телеканал 360.

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Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Его одобрило большинство законодателей. «Законопроект принят. Против выступили 58», — следует из трансляции. Она шла на сайте Конгресса. Законопроект касается передачи российских активов в пользу Украины. После этого документ будет отправлен в Сенат для рассмотрения. В законопроекте указаны такие пункты: запрет на разморозку активов РФ и использование их для восстановления Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счеты. Процент от их дохода будет отправляться Украины. Речь может идти о 300 миллионах евро, ранее находившихся во владении РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В случае запуска такого механизма Россия не будет медлить с ответом. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. По ее словам, в России находятся и западные средства, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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