Зеленский поблагодарил США за выделение денег

20 апреля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Зеленский выразил надежду на поддержку законопроекта в сенате США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за выделение военной помощи. Об этом он сообщили в соцсети. Также он выразил надежду на поддержку документа в сенате. «Я благодарен палате представителей США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое удерживает историю на правильном пути. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате», — написал Зеленский в соцсети Х. Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Уточняется, что планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. В Кремле считают, что решение США о помощи киевским властям еще больше разорит Украину, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за выделение военной помощи. Об этом он сообщили в соцсети. Также он выразил надежду на поддержку документа в сенате. «Я благодарен палате представителей США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое удерживает историю на правильном пути. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате», — написал Зеленский в соцсети Х. Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Уточняется, что планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. В Кремле считают, что решение США о помощи киевским властям еще больше разорит Украину, передает RT.