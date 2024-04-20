20 апреля 2024

Зеленский поблагодарил США за выделение денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский выразил надежду на поддержку законопроекта в сенате США Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за выделение военной помощи. Об этом он сообщили в соцсети. Также он выразил надежду на поддержку документа в сенате.

«Я благодарен палате представителей США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое удерживает историю на правильном пути. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате», — написал Зеленский в соцсети Х.

Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Уточняется, что планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. В Кремле считают, что решение США о помощи киевским властям еще больше разорит Украину, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за выделение военной помощи. Об этом он сообщили в соцсети. Также он выразил надежду на поддержку документа в сенате. «Я благодарен палате представителей США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое удерживает историю на правильном пути. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате», — написал Зеленский в соцсети Х. Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Уточняется, что планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. В Кремле считают, что решение США о помощи киевским властям еще больше разорит Украину, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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