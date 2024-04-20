Зеленский поблагодарил США за выделение денег

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за выделение военной помощи. Об этом он сообщили в соцсети. Также он выразил надежду на поддержку документа в сенате.
«Я благодарен палате представителей США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое удерживает историю на правильном пути. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате», — написал Зеленский в соцсети Х.
Американские законодатели одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Уточняется, что планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. В Кремле считают, что решение США о помощи киевским властям еще больше разорит Украину, передает RT.
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