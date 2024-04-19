19 апреля 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов сдал кровь в День донора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
Донорами крови на Ямале стали 5456 человек Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День донора присоединился к акции по сдаче крови. Он поблагодарил всех ямальцев, которые «помогают врачам спасать жизни» и рассказал, что в региональном банке крови дефицита нет.

«В День донора благодарю всех, кто помогает нашим врачам спасать жизни. В региональном банке крови дефицита нет — это заслуга неравнодушных северян», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также он выложил фотографию, где сам сдает кровь.

Глава Ямала сообщил, что всего в регионе 5456 доноров. Каждый месяц на сдачу крови приходит более 500 человек.

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи-трансфузиологи провели первую процедуру по аппаратному забору крови. Процесс абсолютно безопасный для донора. Автоматический контроль скорости забора и возврата крови гарантирует минимальный дискомфорт.

Дмитрий Артюхов сдал кровь в День донора
Дмитрий Артюхов сдал кровь в День донора
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День донора присоединился к акции по сдаче крови. Он поблагодарил всех ямальцев, которые «помогают врачам спасать жизни» и рассказал, что в региональном банке крови дефицита нет. «В День донора благодарю всех, кто помогает нашим врачам спасать жизни. В региональном банке крови дефицита нет — это заслуга неравнодушных северян», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также он выложил фотографию, где сам сдает кровь. Глава Ямала сообщил, что всего в регионе 5456 доноров. Каждый месяц на сдачу крови приходит более 500 человек. В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи-трансфузиологи провели первую процедуру по аппаратному забору крови. Процесс абсолютно безопасный для донора. Автоматический контроль скорости забора и возврата крови гарантирует минимальный дискомфорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...