Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День донора присоединился к акции по сдаче крови. Он поблагодарил всех ямальцев, которые «помогают врачам спасать жизни» и рассказал, что в региональном банке крови дефицита нет.
«В День донора благодарю всех, кто помогает нашим врачам спасать жизни. В региональном банке крови дефицита нет — это заслуга неравнодушных северян», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также он выложил фотографию, где сам сдает кровь.
Глава Ямала сообщил, что всего в регионе 5456 доноров. Каждый месяц на сдачу крови приходит более 500 человек.
В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи-трансфузиологи провели первую процедуру по аппаратному забору крови. Процесс абсолютно безопасный для донора. Автоматический контроль скорости забора и возврата крови гарантирует минимальный дискомфорт.
Дмитрий Артюхов сдал кровь в День донора
Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова https://t.me/artyukhov_da/2841
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День донора присоединился к акции по сдаче крови. Он поблагодарил всех ямальцев, которые «помогают врачам спасать жизни» и рассказал, что в региональном банке крови дефицита нет. «В День донора благодарю всех, кто помогает нашим врачам спасать жизни. В региональном банке крови дефицита нет — это заслуга неравнодушных северян», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также он выложил фотографию, где сам сдает кровь. Глава Ямала сообщил, что всего в регионе 5456 доноров. Каждый месяц на сдачу крови приходит более 500 человек. В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи-трансфузиологи провели первую процедуру по аппаратному забору крови. Процесс абсолютно безопасный для донора. Автоматический контроль скорости забора и возврата крови гарантирует минимальный дискомфорт.