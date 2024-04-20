20 апреля 2024

Паводком снесло еще один мост в Курганской области. Видео

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Мостовые конструкции не справляются с потоками воды (архивное фото)
Мостовые конструкции не справляются с потоками воды (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Вода разрушила мост в селе Рычково Курганской области. По словам местных жителей, это случилось мгновенно. Подобное уже происходило в этот паводковый сезон.

«Мост развернуло вообще махом. Тут вода вышла из берегов» — очевидцев цитирует telegram-канале «Курганистан». Центральную улицу села уже залило водой.

Ранее сообщалось, что вода из Кургана направляется в Белозерский округ. В деревне Кошкино днем 20 апреля началась срочная эвакуация населения. Власти просили жителей Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково и Иковского покинуть опасную территорию. О том, что происходило в регионе во время паводка 20 апреля — узнаете из материала URA.RU.

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Вода разрушила мост в селе Рычково Курганской области. По словам местных жителей, это случилось мгновенно. Подобное уже происходило в этот паводковый сезон. «Мост развернуло вообще махом. Тут вода вышла из берегов» — очевидцев цитирует telegram-канале «Курганистан». Центральную улицу села уже залило водой. Ранее сообщалось, что вода из Кургана направляется в Белозерский округ. В деревне Кошкино днем 20 апреля началась срочная эвакуация населения. Власти просили жителей Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково и Иковского покинуть опасную территорию. О том, что происходило в регионе во время паводка 20 апреля — узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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