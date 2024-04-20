Происшествия Паводком снесло еще один мост в Курганской области. Видео 21 апреля 2024 в 00:29 Размер текста - 17 + Мостовые конструкции не справляются с потоками воды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода разрушила мост в селе Рычково Курганской области. По словам местных жителей, это случилось мгновенно. Подобное уже происходило в этот паводковый сезон. «Мост развернуло вообще махом. Тут вода вышла из берегов» — очевидцев цитирует telegram-канале «Курганистан». Центральную улицу села уже залило водой. Ранее сообщалось, что вода из Кургана направляется в Белозерский округ. В деревне Кошкино днем 20 апреля началась срочная эвакуация населения. Власти просили жителей Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково и Иковского покинуть опасную территорию. О том, что происходило в регионе во время паводка 20 апреля — узнаете из материала URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вода разрушила мост в селе Рычково Курганской области. По словам местных жителей, это случилось мгновенно. Подобное уже происходило в этот паводковый сезон. «Мост развернуло вообще махом. Тут вода вышла из берегов» — очевидцев цитирует telegram-канале «Курганистан». Центральную улицу села уже залило водой. Ранее сообщалось, что вода из Кургана направляется в Белозерский округ. В деревне Кошкино днем 20 апреля началась срочная эвакуация населения. Власти просили жителей Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково и Иковского покинуть опасную территорию. О том, что происходило в регионе во время паводка 20 апреля — узнаете из материала URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям