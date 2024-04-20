Вода разрушила мост в селе Рычково Курганской области. По словам местных жителей, это случилось мгновенно. Подобное уже происходило в этот паводковый сезон.
«Мост развернуло вообще махом. Тут вода вышла из берегов» — очевидцев цитирует telegram-канале «Курганистан». Центральную улицу села уже залило водой.
Ранее сообщалось, что вода из Кургана направляется в Белозерский округ. В деревне Кошкино днем 20 апреля началась срочная эвакуация населения. Власти просили жителей Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково и Иковского покинуть опасную территорию. О том, что происходило в регионе во время паводка 20 апреля — узнаете из материала URA.RU.
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Вода разрушила мост в селе Рычково Курганской области. По словам местных жителей, это случилось мгновенно. Подобное уже происходило в этот паводковый сезон. «Мост развернуло вообще махом. Тут вода вышла из берегов» — очевидцев цитирует telegram-канале «Курганистан». Центральную улицу села уже залило водой. Ранее сообщалось, что вода из Кургана направляется в Белозерский округ. В деревне Кошкино днем 20 апреля началась срочная эвакуация населения. Власти просили жителей Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково и Иковского покинуть опасную территорию. О том, что происходило в регионе во время паводка 20 апреля — узнаете из материала URA.RU.