Губернатор Тюменской области показал, как обстоит ситуация с паводком в Ишиме. Видео

Караульные рассказали, что в Ишиме хватает материалов для борьбы с паводком

21 апреля 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Моор узнал какая ситуация с паводком в Ишиме Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО Губернатор Тюменской области Александр Моор совершил ночной объезд по подтапливаемому Ишиму. Караульные рассказали ему, что дефицита материалов нет, всего хватает, но люди работают до самой ночи. «Ночной объезд по Ишиму. Караульные на месте», — написал Моор в своем telegram-канале. В видео, которое приложено к сообщению, говорится, что материалов для борьбы с паводком хватает, но работа идет до поздней ночи. Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Он почти круглосуточно работает «в полях». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор совершил ночной объезд по подтапливаемому Ишиму. Караульные рассказали ему, что дефицита материалов нет, всего хватает, но люди работают до самой ночи. «Ночной объезд по Ишиму. Караульные на месте», — написал Моор в своем telegram-канале. В видео, которое приложено к сообщению, говорится, что материалов для борьбы с паводком хватает, но работа идет до поздней ночи. Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Он почти круглосуточно работает «в полях».