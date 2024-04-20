20 апреля 2024

Губернатор Тюменской области показал, как обстоит ситуация с паводком в Ишиме. Видео

Караульные рассказали, что в Ишиме хватает материалов для борьбы с паводком
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Тюменской области в Казанке. Тюмень, моор александр, казанка
Моор узнал какая ситуация с паводком в Ишиме Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор совершил ночной объезд по подтапливаемому Ишиму. Караульные рассказали ему, что дефицита материалов нет, всего хватает, но люди работают до самой ночи.

«Ночной объезд по Ишиму. Караульные на месте», — написал Моор в своем telegram-канале. В видео, которое приложено к сообщению, говорится, что материалов для борьбы с паводком хватает, но работа идет до поздней ночи.

Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Он почти круглосуточно работает «в полях».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор совершил ночной объезд по подтапливаемому Ишиму. Караульные рассказали ему, что дефицита материалов нет, всего хватает, но люди работают до самой ночи. «Ночной объезд по Ишиму. Караульные на месте», — написал Моор в своем telegram-канале. В видео, которое приложено к сообщению, говорится, что материалов для борьбы с паводком хватает, но работа идет до поздней ночи. Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Он почти круглосуточно работает «в полях».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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