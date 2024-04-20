Из-за наводнения в Курганской области временно ограничат движение грузовиков

21 апреля 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Грузовикам временно ограничат движение по федеральным трассам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В связи с резким повышением уровня паводковых вод в Курганской области вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс. Запрет распространяется только на большегрузный транспорт, передает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «Из-за паводка 21 апреля с 07:00 до 11.00 и с 15:00 до 20:00 вводится временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области», — написано в telegram-канале компании. Дорожники подчеркивают, что время может быть изменено из-за погодных условий. Речь идет об участках дорог: км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск;

км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени. На территории Курганской области десятки дорог остаются полностью перекрыты или затруднены для проезда транспортных средств. Редакция URA.RU на 20 апреля насчитала 23 участка, где ограничено движение. Вся прочая информация по теме паводка в регионе собрана в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с резким повышением уровня паводковых вод в Курганской области вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс. Запрет распространяется только на большегрузный транспорт, передает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «Из-за паводка 21 апреля с 07:00 до 11.00 и с 15:00 до 20:00 вводится временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области», — написано в telegram-канале компании. Дорожники подчеркивают, что время может быть изменено из-за погодных условий. Речь идет об участках дорог: На территории Курганской области десятки дорог остаются полностью перекрыты или затруднены для проезда транспортных средств. Редакция URA.RU на 20 апреля насчитала 23 участка, где ограничено движение. Вся прочая информация по теме паводка в регионе собрана в нашей онлайн-трансляции.