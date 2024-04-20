Посадку самолетов в Кургане осуществляют по неточным системам из-за подтопления

21 апреля 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

С территории вывезли радиомаячные системы посадки и дальномеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В аэропорту Кургана проводят эвакуацию оборудования из-за угрозы подтопления. Сейчас посадка самолетов производится по неточным системам. При этом аэропорт продолжает работу в штатном режиме и готов к приему бортов, передают представители Росавиации и Минтранса РФ. «Курганский центр ОВД в аэропорту Кургана вывел из эксплуатации радиомаячные системы посадки и дальномеры с обоих курсов взлетно-посадочной полосы для дальнейшей эвакуации оборудования. Связано это с ухудшением паводковой обстановки в регионе. Посадки самолетов осуществляются по неточным системам», — специалистов ведомств цитирует telegram-канал «Авиаторщина». Срочная эвакуация населения, проживающего рядом с дамбой в Кургане, была объявлена днем 20 апреля. Конструкция в несколько километров была возведена для защиты аэропорта и прилегающего к нему жилого сектора. О других свежих событиях по теме паводка — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Кургана проводят эвакуацию оборудования из-за угрозы подтопления. Сейчас посадка самолетов производится по неточным системам. При этом аэропорт продолжает работу в штатном режиме и готов к приему бортов, передают представители Росавиации и Минтранса РФ. «Курганский центр ОВД в аэропорту Кургана вывел из эксплуатации радиомаячные системы посадки и дальномеры с обоих курсов взлетно-посадочной полосы для дальнейшей эвакуации оборудования. Связано это с ухудшением паводковой обстановки в регионе. Посадки самолетов осуществляются по неточным системам», — специалистов ведомств цитирует telegram-канал «Авиаторщина». Срочная эвакуация населения, проживающего рядом с дамбой в Кургане, была объявлена днем 20 апреля. Конструкция в несколько километров была возведена для защиты аэропорта и прилегающего к нему жилого сектора. О других свежих событиях по теме паводка — узнаете из трансляции URA.RU.