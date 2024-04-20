20 апреля 2024

Посадку самолетов в Кургане осуществляют по неточным системам из-за подтопления

© Служба новостей «URA.RU»
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С территории вывезли радиомаячные системы посадки и дальномеры
С территории вывезли радиомаячные системы посадки и дальномеры Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В аэропорту Кургана проводят эвакуацию оборудования из-за угрозы подтопления. Сейчас посадка самолетов производится по неточным системам. При этом аэропорт продолжает работу в штатном режиме и готов к приему бортов, передают представители Росавиации и Минтранса РФ.

«Курганский центр ОВД в аэропорту Кургана вывел из эксплуатации радиомаячные системы посадки и дальномеры с обоих курсов взлетно-посадочной полосы для дальнейшей эвакуации оборудования. Связано это с ухудшением паводковой обстановки в регионе. Посадки самолетов осуществляются по неточным системам», — специалистов ведомств цитирует telegram-канал «Авиаторщина».

Срочная эвакуация населения, проживающего рядом с дамбой в Кургане, была объявлена днем 20 апреля. Конструкция в несколько километров была возведена для защиты аэропорта и прилегающего к нему жилого сектора. О других свежих событиях по теме паводка — узнаете из трансляции URA.RU.

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В аэропорту Кургана проводят эвакуацию оборудования из-за угрозы подтопления. Сейчас посадка самолетов производится по неточным системам. При этом аэропорт продолжает работу в штатном режиме и готов к приему бортов, передают представители Росавиации и Минтранса РФ. «Курганский центр ОВД в аэропорту Кургана вывел из эксплуатации радиомаячные системы посадки и дальномеры с обоих курсов взлетно-посадочной полосы для дальнейшей эвакуации оборудования. Связано это с ухудшением паводковой обстановки в регионе. Посадки самолетов осуществляются по неточным системам», — специалистов ведомств цитирует telegram-канал «Авиаторщина». Срочная эвакуация населения, проживающего рядом с дамбой в Кургане, была объявлена днем 20 апреля. Конструкция в несколько километров была возведена для защиты аэропорта и прилегающего к нему жилого сектора. О других свежих событиях по теме паводка — узнаете из трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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