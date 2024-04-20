Как правильно выбрать солнцезащитный крем для лица

Врач Староватова посоветовала выбрать солнцезащитный крем вместе с дерматологом

21 апреля 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Нанесение солнцезащитного крема не привязано к сезону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нанесение солнцезащитного крема — обязательная процедура, выполнение которой не привязано к сезону. Она поможет защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, снизить риск рака кожи, остановить появление темных пятен и морщин. URA.RU собрало в своем материале информацию о том, как правильно выбрать подходящий крем. Что такое крем SPF Аббревиатура SPF на упаковке солнцезащитного крема показывает, насколько интенсивно он помогает от воздействия ультрафиолетовых лучей. Такие средства тестируются исходя из того, сколько ультрафиолетового излучения требуется для получения солнечных ожогов при отсутствии солнцезащитных кремов. Они производятся в широком диапазоне SPF и имеют показатели от 10 до 100. Под разные типы и особенности кожи следует выбирать средство с определенным уровнем SPF. Солнцезащитные крема тестируются исходя из того, сколько ультрафиолетового излучения требуется для получения солнечных ожогов при их отсутствии Фото: Анна Майорова © URA.RU Чем опасно ультрафиолетовое излучение Ультрафиолетовое излучение может принести немало проблем — это фотостарение, аллергии, ожоги, пигментные пятна и даже онкологические заболевания. Причиной тому синтез так называемых свободных радикалов — продуктов окисления. Многие косметические процедуры пользуются спросом у девушек именно из-за них, рассказала врач-дерматолог, косметолог Полина Староватова. «Многих девушек и женщин это беспокоит с эстетической точки зрения», — поделилась Староватова с LENTA.RU. Она добавила, что удаление последствий воздействия ультрафиолета — один из самых частых запросов с которыми она сталкивалась. Удаление последствий воздействия ультрафиолета — одна из самых частых косметических процедур Фото: Размик Закарян © URA.RU Какие текстуры солнцезащитных средств бывают Солнцезащитные крема продаются, как лосьоны, кремы, гели, мази, твердые стики и спреи. Их текстура — вопрос личного выбора, однако для сухой кожи лучше подойдут крема, для участков с волосами — гели, вокруг глаз и губ отлично справляются стики, а для легкости нанесения на детскую кожу стоит выбирать спреи. Для легкости нанесения солнцезащитного средства на ребенка, стоит выбирать крем-спрей Фото: Размик Закарян © URA.RU Как выбрать подходящий солнцезащитный крем Самый лучший вариант — когда крем человеку подбирает дерматолог или косметолог. Врач сможет посоветовать средство, которое подойдет под тип кожи, фототип и личные предпочтения пациента. «Если у пациента жирная пористая кожа, то отдавать предпочтение нужно флюидам с легкой текстурой, возможно, с матирующим эффектом. Если кожа сухая и возрастная — текстура может быть и пожирнее, а сопутствующие ингредиенты в SPF-креме могут быть увлажняющие. … Высокой эффективностью и безопасностью обладают дерматологические аптечные марки», — рассказала Староватова. Тем не менее есть универсальные советы по подбору крема. Так, для жирной, комбинированной или склонной к акне коже подойдут средства с отметкой «некомедогенная» или «не закупоривает поры», для сухой — «увлажняющий» или «сухая кожа». Для тех, кто склонен к аллергии нужно подбирать крем, который не содержит ароматизатор, ПАБК, парабены или оксибензон, а для детей — в составе которого только оксид цинка и диоксид титана. Подбор солнцезащитного крема стоит доверить специалисту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как правильно наносить крем Наносить солнцезащитный крем следует за 15 минут до выхода на улицу в количестве 1,25 миллилитра. Если кожа после нанесения средства побывала в контакте с водой, то его нужно нанести еще раз. Специалисты рекомендуют производить эту процедуру каждые два часа. Наносить солнцезащитный крем следует за 15 минут до выхода на улицу Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нанесение солнцезащитного крема — обязательная процедура, выполнение которой не привязано к сезону. Она поможет защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, снизить риск рака кожи, остановить появление темных пятен и морщин. URA.RU собрало в своем материале информацию о том, как правильно выбрать подходящий крем. Аббревиатура SPF на упаковке солнцезащитного крема показывает, насколько интенсивно он помогает от воздействия ультрафиолетовых лучей. Такие средства тестируются исходя из того, сколько ультрафиолетового излучения требуется для получения солнечных ожогов при отсутствии солнцезащитных кремов. Они производятся в широком диапазоне SPF и имеют показатели от 10 до 100. Под разные типы и особенности кожи следует выбирать средство с определенным уровнем SPF. Ультрафиолетовое излучение может принести немало проблем — это фотостарение, аллергии, ожоги, пигментные пятна и даже онкологические заболевания. Причиной тому синтез так называемых свободных радикалов — продуктов окисления. Многие косметические процедуры пользуются спросом у девушек именно из-за них, рассказала врач-дерматолог, косметолог Полина Староватова. «Многих девушек и женщин это беспокоит с эстетической точки зрения», — поделилась Староватова с LENTA.RU. Она добавила, что удаление последствий воздействия ультрафиолета — один из самых частых запросов с которыми она сталкивалась. Солнцезащитные крема продаются, как лосьоны, кремы, гели, мази, твердые стики и спреи. Их текстура — вопрос личного выбора, однако для сухой кожи лучше подойдут крема, для участков с волосами — гели, вокруг глаз и губ отлично справляются стики, а для легкости нанесения на детскую кожу стоит выбирать спреи. Самый лучший вариант — когда крем человеку подбирает дерматолог или косметолог. Врач сможет посоветовать средство, которое подойдет под тип кожи, фототип и личные предпочтения пациента. «Если у пациента жирная пористая кожа, то отдавать предпочтение нужно флюидам с легкой текстурой, возможно, с матирующим эффектом. Если кожа сухая и возрастная — текстура может быть и пожирнее, а сопутствующие ингредиенты в SPF-креме могут быть увлажняющие. … Высокой эффективностью и безопасностью обладают дерматологические аптечные марки», — рассказала Староватова. Тем не менее есть универсальные советы по подбору крема. Так, для жирной, комбинированной или склонной к акне коже подойдут средства с отметкой «некомедогенная» или «не закупоривает поры», для сухой — «увлажняющий» или «сухая кожа». Для тех, кто склонен к аллергии нужно подбирать крем, который не содержит ароматизатор, ПАБК, парабены или оксибензон, а для детей — в составе которого только оксид цинка и диоксид титана. Наносить солнцезащитный крем следует за 15 минут до выхода на улицу в количестве 1,25 миллилитра. Если кожа после нанесения средства побывала в контакте с водой, то его нужно нанести еще раз. Специалисты рекомендуют производить эту процедуру каждые два часа.