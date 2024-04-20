Мужчина в одних трусах бегал по территории детской площадки (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 20 апреля жители Уралмаша заметили мужчину, бегающего на детской площадке в одних трусах. О голом бегуне рассказали очевидцы.
«На Уралмаше голый мужик в одних трусах бегал по детской площадке… Заметили во дворе дома на улице Донбасской, 21», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Гнилой Екатеринбург».
Зачем мужчина бегал в голом виде — неизвестно. Один из комментаторов написал, что ударил его, а другой подчеркнул, что в такой аномально жаркий день каждый бы хотел пробежаться в подобном виде.
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