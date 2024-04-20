Екатеринбуржцев испугал голый мужчина, бегающий по Уралмашу. Фото

21 апреля 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Мужчина в одних трусах бегал по территории детской площадки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге днем 20 апреля жители Уралмаша заметили мужчину, бегающего на детской площадке в одних трусах. О голом бегуне рассказали очевидцы. «На Уралмаше голый мужик в одних трусах бегал по детской площадке… Заметили во дворе дома на улице Донбасской, 21», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Гнилой Екатеринбург». Зачем мужчина бегал в голом виде — неизвестно. Один из комментаторов написал, что ударил его, а другой подчеркнул, что в такой аномально жаркий день каждый бы хотел пробежаться в подобном виде. telegram-канал «Гнилой Екатеринбург», t.me Фото: telegram-канал «Гнилой Екатеринбург», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 20 апреля жители Уралмаша заметили мужчину, бегающего на детской площадке в одних трусах. О голом бегуне рассказали очевидцы. «На Уралмаше голый мужик в одних трусах бегал по детской площадке… Заметили во дворе дома на улице Донбасской, 21», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Гнилой Екатеринбург». Зачем мужчина бегал в голом виде — неизвестно. Один из комментаторов написал, что ударил его, а другой подчеркнул, что в такой аномально жаркий день каждый бы хотел пробежаться в подобном виде.