20 апреля 2024

Екатеринбуржцев испугал голый мужчина, бегающий по Уралмашу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, детская площадка
Мужчина в одних трусах бегал по территории детской площадки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 20 апреля жители Уралмаша заметили мужчину, бегающего на детской площадке в одних трусах. О голом бегуне рассказали очевидцы.

«На Уралмаше голый мужик в одних трусах бегал по детской площадке… Заметили во дворе дома на улице Донбасской, 21», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Гнилой Екатеринбург».

Зачем мужчина бегал в голом виде — неизвестно. Один из комментаторов написал, что ударил его, а другой подчеркнул, что в такой аномально жаркий день каждый бы хотел пробежаться в подобном виде.

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В Екатеринбурге днем 20 апреля жители Уралмаша заметили мужчину, бегающего на детской площадке в одних трусах. О голом бегуне рассказали очевидцы. «На Уралмаше голый мужик в одних трусах бегал по детской площадке… Заметили во дворе дома на улице Донбасской, 21», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Гнилой Екатеринбург». Зачем мужчина бегал в голом виде — неизвестно. Один из комментаторов написал, что ударил его, а другой подчеркнул, что в такой аномально жаркий день каждый бы хотел пробежаться в подобном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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