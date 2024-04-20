В Госдепе раскрыли, о чем Блинкен будет говорить во время визита в Китай

Госдеп: Блинкен намерен призвать Китай сократить поддержку российского ВПК

21 апреля 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен призовет Китай сократить поддержку ВПК России Фото: Official White House / Cameron Smith Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Также чиновник намерен призвать Пекин сократить поддержку российского ВПК, сообщил представитель госдепартамента высокого ранга. «Думаю, что наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки (предписываемой Китаю поддержки военно-промышленного комплекса РФ — прим. URA.RU) и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая», — приводит слова представителя госдепа ТАСС. Также будут затронуты темы ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно в Тайваньском проливе, Мьянме, КНР и Южно-Китайском море. По словам представителя, Блинкен намерен донести стремление США к «ответственному управлению конкуренцией» с Китаем. Он особо подчеркнул важность дипломатии «лицом к лицу», которая может позволить урегулировать напряженность между странами. Руководитель ЦРУ Уильям Бернс еще в 2021 году заявлял, что Китай является крупнейшим геополитическим соперником США, передает «Национальная служба новостей». Также о Китае отзывался и американский лидер Джо Байден. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Также чиновник намерен призвать Пекин сократить поддержку российского ВПК, сообщил представитель госдепартамента высокого ранга. «Думаю, что наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки (предписываемой Китаю поддержки военно-промышленного комплекса РФ — прим. URA.RU) и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая», — приводит слова представителя госдепа ТАСС. Также будут затронуты темы ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно в Тайваньском проливе, Мьянме, КНР и Южно-Китайском море. По словам представителя, Блинкен намерен донести стремление США к «ответственному управлению конкуренцией» с Китаем. Он особо подчеркнул важность дипломатии «лицом к лицу», которая может позволить урегулировать напряженность между странами. Руководитель ЦРУ Уильям Бернс еще в 2021 году заявлял, что Китай является крупнейшим геополитическим соперником США, передает «Национальная служба новостей». Также о Китае отзывался и американский лидер Джо Байден.