В Госдепе раскрыли, о чем Блинкен будет говорить во время визита в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Также чиновник намерен призвать Пекин сократить поддержку российского ВПК, сообщил представитель госдепартамента высокого ранга.
«Думаю, что наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки (предписываемой Китаю поддержки военно-промышленного комплекса РФ — прим. URA.RU) и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая», — приводит слова представителя госдепа ТАСС. Также будут затронуты темы ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно в Тайваньском проливе, Мьянме, КНР и Южно-Китайском море.
По словам представителя, Блинкен намерен донести стремление США к «ответственному управлению конкуренцией» с Китаем. Он особо подчеркнул важность дипломатии «лицом к лицу», которая может позволить урегулировать напряженность между странами.
Руководитель ЦРУ Уильям Бернс еще в 2021 году заявлял, что Китай является крупнейшим геополитическим соперником США, передает «Национальная служба новостей». Также о Китае отзывался и американский лидер Джо Байден.
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