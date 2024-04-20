В ЕС и НАТО отреагировали на решение о выделении помощи Украине

В ЕС и НАТО приветствовали решение палаты представителей США по помощи Украине

21 апреля 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг положительно приветствовал пакет помощи Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Европейском союзе и НАТО положительно оценили принятие законопроекта о выделении финансовой помощи Украине палатой представителей США. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в соцсети X. «Я приветствую утверждение палатой представителей США нового крупного пакета помощи Украине. Киев использует предоставленное союзниками по НАТО оружие для уничтожения российских боевых возможностей», — написал Йенс Столтенберг. Он отметил, что поставки якобы дадут больше безопасности Европе и Северной Америке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также положительно воспринял выделение помощи, заявив, что она необходима Украине. Палата представителей США 20 апреля приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине. Сейчас проект должен рассмотреть американский Конгресс. Пресс-секретарь президента России заявил, что оказание помощи обогатит Вашингтон и разорит Украину. Подробнее о том, что войдет в проект и как на него отреагировали — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Европейском союзе и НАТО положительно оценили принятие законопроекта о выделении финансовой помощи Украине палатой представителей США. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в соцсети X. «Я приветствую утверждение палатой представителей США нового крупного пакета помощи Украине. Киев использует предоставленное союзниками по НАТО оружие для уничтожения российских боевых возможностей», — написал Йенс Столтенберг. Он отметил, что поставки якобы дадут больше безопасности Европе и Северной Америке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также положительно воспринял выделение помощи, заявив, что она необходима Украине. Палата представителей США 20 апреля приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине. Сейчас проект должен рассмотреть американский Конгресс. Пресс-секретарь президента России заявил, что оказание помощи обогатит Вашингтон и разорит Украину. Подробнее о том, что войдет в проект и как на него отреагировали — в материале URA.RU.