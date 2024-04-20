20 апреля 2024

В ЕС и НАТО отреагировали на решение о выделении помощи Украине

В ЕС и НАТО приветствовали решение палаты представителей США по помощи Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Йенс Столтенберг положительно приветствовал пакет помощи Украине Фото:

В Европейском союзе и НАТО положительно оценили принятие законопроекта о выделении финансовой помощи Украине палатой представителей США. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в соцсети X.

«Я приветствую утверждение палатой представителей США нового крупного пакета помощи Украине. Киев использует предоставленное союзниками по НАТО оружие для уничтожения российских боевых возможностей», — написал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что поставки якобы дадут больше безопасности Европе и Северной Америке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также положительно воспринял выделение помощи, заявив, что она необходима Украине.

Палата представителей США 20 апреля приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине. Сейчас проект должен рассмотреть американский Конгресс. Пресс-секретарь президента России заявил, что оказание помощи обогатит Вашингтон и разорит Украину. Подробнее о том, что войдет в проект и как на него отреагировали — в материале URA.RU.

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В Европейском союзе и НАТО положительно оценили принятие законопроекта о выделении финансовой помощи Украине палатой представителей США. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в соцсети X. «Я приветствую утверждение палатой представителей США нового крупного пакета помощи Украине. Киев использует предоставленное союзниками по НАТО оружие для уничтожения российских боевых возможностей», — написал Йенс Столтенберг. Он отметил, что поставки якобы дадут больше безопасности Европе и Северной Америке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также положительно воспринял выделение помощи, заявив, что она необходима Украине. Палата представителей США 20 апреля приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине. Сейчас проект должен рассмотреть американский Конгресс. Пресс-секретарь президента России заявил, что оказание помощи обогатит Вашингтон и разорит Украину. Подробнее о том, что войдет в проект и как на него отреагировали — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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