Пакет с оружием и передача российских активов: в США приняли закон о военной помощи Киеву

В США одобрили помощь Украине и передачу конфискованных активов РФ

21 апреля 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

В проект военной помощи Украине заложено 60,84 миллиарда долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Палата представителей США приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине. В пакет также входит конфискация замороженных активов России для передачи Киеву. Теперь документы должен рассмотреть сенат Конгресса, большинство в котором — в отличие от палаты представителей — демократы, которые уже сигнализировали о готовности обеспечить оперативное одобрение пакета. Затем он поступит на подпись президенту Джо Байдену и обретет силу закона. В Белом доме еще перед голосованием заявили, что законопроект будет сразу же подписан. Что войдет в помощь — в материале URA.RU. Что войдет в пакет помощи Украине В законопроект заложено 60,84 миллиарда долларов, большая часть из которых будет освоена США. Больше трети суммы (23,2 миллиарда долларов) планируют направить на восстановление арсеналов американской армии, которые сократились после поставок помощи Киеву. Еще 13,8 миллиардов долларов в случае принятия законопроекта отправят на закупку нового вооружения для ВСУ: планируются быстрые поставки и заказ производства оружия у военно-промышленного комплекса (ВПК) США на будущее. Около 11,3 миллиардов долларов будет потрачено на деятельность американских военных в регионе: обучение солдат украинской армии и военное присутствие на востоке НАТО. Больше 7,8 миллиардов заложено на поддержание экономики Киева. По условиям республиканцев, эти кредитные деньги выделены для покрытия дефицита бюджета Украины. Остальные финансы будут направлены на обеспечение ядерной безопасности, контроль за наркотрафиком, усиление работы правоохранительных органов. Когда и какое оружие поступит на Украину В первые партии могут войти ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot, артиллерийские снаряды и другое снаряжение для работы ПВО. Поступит ли на вооружение Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут поразить цель в 300 километрах, неизвестно, так как американское законодательство позволяет не передавать снаряды, которые могут угрожать безопасности США. По информации американского издания Washington Post, Пентагону потребуется меньше недели на доставку некоторых видов вооружения для ВСУ. Джо Байден также заявлял, что оружие будет передано из запасов армии США. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер считает, что США близки к передаче баллистических ракет ATACMS Украине. Конфискация активов РФ Что касается конфискации активов РФ, которые предполагается пустить на помощь Украине, то в США их находится сравнительно немного — на пять млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в ЕС, а европейцы пока никаких решений по этому поводу не приняли. ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Банк РФ намерен обратиться в суд по этому поводу. Многомесячные споры Изначально американская администрация направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начинается в США с 1 октября) для оказания помощи Украине. Законопроект оказался блокированным из-за нежелания республиканцев продолжать финансирование Киева. Конгресс вернулся к работе над законопроектом 9 апреля. Тогда спикер нижней палаты, республиканец Майк Джонсон, рассказывал о желании включить в инициативу положения об использовании «конфискованных активов российских олигархов», а также концепцию кредита, предполагающую возмещение Киевом денег. По его словам, законопроект должен стимулировать развитие энергетического сектора США, чтобы содействовать сокращению поставок Россией топлива за рубеж. Реакция Джо Байден призвал Сенат Конгресса США как можно быстрее одобрить законопроекты о выделении помощи Украине. Американский лидер заявил, что нужно немедленно отравить оружие и технику, чтобы «удовлетворить неотложные потребности» Киева на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США, обе партии страны и спикера Майка Джонсона за финансирование. Он выразил надежду на поддержание законопроекта Сенатом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделение финансирования от США Украине лишь усугубит мировые кризисные явления. По ее словам, помощь Киеву — прямое спонсирование террористической деятельности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская помощь Киеву еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Украину. По его мнению, из-за финансирования возрастет число погибших в ВСУ по вине киевского режима. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия победит, несмотря на выделение военной помощи для Украины. Он также пожелал Америке погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Палата представителей США приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине. В пакет также входит конфискация замороженных активов России для передачи Киеву. Теперь документы должен рассмотреть сенат Конгресса, большинство в котором — в отличие от палаты представителей — демократы, которые уже сигнализировали о готовности обеспечить оперативное одобрение пакета. Затем он поступит на подпись президенту Джо Байдену и обретет силу закона. В Белом доме еще перед голосованием заявили, что законопроект будет сразу же подписан. Что войдет в помощь — в материале URA.RU. В законопроект заложено 60,84 миллиарда долларов, большая часть из которых будет освоена США. Больше трети суммы (23,2 миллиарда долларов) планируют направить на восстановление арсеналов американской армии, которые сократились после поставок помощи Киеву. Еще 13,8 миллиардов долларов в случае принятия законопроекта отправят на закупку нового вооружения для ВСУ: планируются быстрые поставки и заказ производства оружия у военно-промышленного комплекса (ВПК) США на будущее. Около 11,3 миллиардов долларов будет потрачено на деятельность американских военных в регионе: обучение солдат украинской армии и военное присутствие на востоке НАТО. Больше 7,8 миллиардов заложено на поддержание экономики Киева. По условиям республиканцев, эти кредитные деньги выделены для покрытия дефицита бюджета Украины. Остальные финансы будут направлены на обеспечение ядерной безопасности, контроль за наркотрафиком, усиление работы правоохранительных органов. В первые партии могут войти ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot, артиллерийские снаряды и другое снаряжение для работы ПВО. Поступит ли на вооружение Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут поразить цель в 300 километрах, неизвестно, так как американское законодательство позволяет не передавать снаряды, которые могут угрожать безопасности США. По информации американского издания Washington Post, Пентагону потребуется меньше недели на доставку некоторых видов вооружения для ВСУ. Джо Байден также заявлял, что оружие будет передано из запасов армии США. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер считает, что США близки к передаче баллистических ракет ATACMS Украине. Что касается конфискации активов РФ, которые предполагается пустить на помощь Украине, то в США их находится сравнительно немного — на пять млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в ЕС, а европейцы пока никаких решений по этому поводу не приняли. ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Банк РФ намерен обратиться в суд по этому поводу. Изначально американская администрация направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начинается в США с 1 октября) для оказания помощи Украине. Законопроект оказался блокированным из-за нежелания республиканцев продолжать финансирование Киева. Конгресс вернулся к работе над законопроектом 9 апреля. Тогда спикер нижней палаты, республиканец Майк Джонсон, рассказывал о желании включить в инициативу положения об использовании «конфискованных активов российских олигархов», а также концепцию кредита, предполагающую возмещение Киевом денег. По его словам, законопроект должен стимулировать развитие энергетического сектора США, чтобы содействовать сокращению поставок Россией топлива за рубеж. Джо Байден призвал Сенат Конгресса США как можно быстрее одобрить законопроекты о выделении помощи Украине. Американский лидер заявил, что нужно немедленно отравить оружие и технику, чтобы «удовлетворить неотложные потребности» Киева на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США, обе партии страны и спикера Майка Джонсона за финансирование. Он выразил надежду на поддержание законопроекта Сенатом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделение финансирования от США Украине лишь усугубит мировые кризисные явления. По ее словам, помощь Киеву — прямое спонсирование террористической деятельности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская помощь Киеву еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Украину. По его мнению, из-за финансирования возрастет число погибших в ВСУ по вине киевского режима. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия победит, несмотря на выделение военной помощи для Украины. Он также пожелал Америке погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны.