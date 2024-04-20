20 апреля 2024

Песков предрек разорение Украины после выделения помощи США

Песков: помощь Украине еще больше обогатит США и разорит Украину
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Дмитрий Песков прокомментировал выделение помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Украину. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», — сказал Песков, передает ТАСС.

По его мнению, возрастет число погибших украинцев в ВСУ по вине киевского режима. Что касается конфискации замороженных активов РФ, то это решение, по мнению представителя Кремля, нанесет удар по имиджу США, отпугнет инвесторов в эту страну.

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Вместе с тем там решили изъять активы РФ в пользу Украины Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за выделение денег.

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Решение палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Украину. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», — сказал Песков, передает ТАСС. По его мнению, возрастет число погибших украинцев в ВСУ по вине киевского режима. Что касается конфискации замороженных активов РФ, то это решение, по мнению представителя Кремля, нанесет удар по имиджу США, отпугнет инвесторов в эту страну. Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Вместе с тем там решили изъять активы РФ в пользу Украины Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за выделение денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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