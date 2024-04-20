Армия и оружие Песков предрек разорение Украины после выделения помощи США Песков: помощь Украине еще больше обогатит США и разорит Украину 20 апреля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков прокомментировал выделение помощи Украине Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Украину. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», — сказал Песков, передает ТАСС. По его мнению, возрастет число погибших украинцев в ВСУ по вине киевского режима. Что касается конфискации замороженных активов РФ, то это решение, по мнению представителя Кремля, нанесет удар по имиджу США, отпугнет инвесторов в эту страну. Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Вместе с тем там решили изъять активы РФ в пользу Украины Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за выделение денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Решение палаты представителей США об оказании помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Украину. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», — сказал Песков, передает ТАСС. По его мнению, возрастет число погибших украинцев в ВСУ по вине киевского режима. Что касается конфискации замороженных активов РФ, то это решение, по мнению представителя Кремля, нанесет удар по имиджу США, отпугнет инвесторов в эту страну. Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Вместе с тем там решили изъять активы РФ в пользу Украины Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за выделение денег. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям