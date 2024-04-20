20 апреля 2024

Автоэксперт пояснил, как избежать подделки при покупке китайских запчастей

Максим Ракитин: покупать автодетали нужно только у проверенного поставщика
© Служба новостей «URA.RU»
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Автоэксперт подчеркнул, что ондовременно дешевых и хороших автодеталей не бывает Фото:

Растущий спрос на детали для китайских автомобилей породил целый рынок контрафактных запчастей из той же КНР. Сегодня российский автовладелец нередко может наткнуться на подделку оригинальных комплектующих. О том, как не запутаться при их выборе, рассказал редактор интернет-издания Quto.ru Максим Ракитин.

«Не покупать где попало. Есть крупные торговые площадки, есть известные на маркетплейсах продавцы, у которых хороший рейтинг. Поэтому здесь важно, чтобы продавец был проверенным, известным. Желательно с репутацией», — цитирует слова главреда Quto.ru Максима Ракитина радио Sputnik.

Также Ракитин посоветовал не откликаться на подозрительно заманчивые предложения. Ведь откровенно дешевые запчасти в большинстве случае очевидная подделка, заявил эксперт.

Ранее директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук рассказал, почему китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в РФ. По его словам, 30%-50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты.

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Растущий спрос на детали для китайских автомобилей породил целый рынок контрафактных запчастей из той же КНР. Сегодня российский автовладелец нередко может наткнуться на подделку оригинальных комплектующих. О том, как не запутаться при их выборе, рассказал редактор интернет-издания Quto.ru Максим Ракитин. «Не покупать где попало. Есть крупные торговые площадки, есть известные на маркетплейсах продавцы, у которых хороший рейтинг. Поэтому здесь важно, чтобы продавец был проверенным, известным. Желательно с репутацией», — цитирует слова главреда Quto.ru Максима Ракитина радио Sputnik. Также Ракитин посоветовал не откликаться на подозрительно заманчивые предложения. Ведь откровенно дешевые запчасти в большинстве случае очевидная подделка, заявил эксперт. Ранее директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук рассказал, почему китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в РФ. По его словам, 30%-50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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