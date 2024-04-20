Автоэксперт пояснил, как избежать подделки при покупке китайских запчастей

Растущий спрос на детали для китайских автомобилей породил целый рынок контрафактных запчастей из той же КНР. Сегодня российский автовладелец нередко может наткнуться на подделку оригинальных комплектующих. О том, как не запутаться при их выборе, рассказал редактор интернет-издания Quto.ru Максим Ракитин.
«Не покупать где попало. Есть крупные торговые площадки, есть известные на маркетплейсах продавцы, у которых хороший рейтинг. Поэтому здесь важно, чтобы продавец был проверенным, известным. Желательно с репутацией», — цитирует слова главреда Quto.ru Максима Ракитина радио Sputnik.
Также Ракитин посоветовал не откликаться на подозрительно заманчивые предложения. Ведь откровенно дешевые запчасти в большинстве случае очевидная подделка, заявил эксперт.
Ранее директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук рассказал, почему китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в РФ. По его словам, 30%-50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты.
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Растущий спрос на детали для китайских автомобилей породил целый рынок контрафактных запчастей из той же КНР. Сегодня российский автовладелец нередко может наткнуться на подделку оригинальных комплектующих. О том, как не запутаться при их выборе, рассказал редактор интернет-издания Quto.ru Максим Ракитин. «Не покупать где попало. Есть крупные торговые площадки, есть известные на маркетплейсах продавцы, у которых хороший рейтинг. Поэтому здесь важно, чтобы продавец был проверенным, известным. Желательно с репутацией», — цитирует слова главреда Quto.ru Максима Ракитина радио Sputnik. Также Ракитин посоветовал не откликаться на подозрительно заманчивые предложения. Ведь откровенно дешевые запчасти в большинстве случае очевидная подделка, заявил эксперт. Ранее директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук рассказал, почему китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в РФ. По его словам, 30%-50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты.