Автоэксперт пояснил, как избежать подделки при покупке китайских запчастей

Максим Ракитин: покупать автодетали нужно только у проверенного поставщика

21 апреля 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Автоэксперт подчеркнул, что ондовременно дешевых и хороших автодеталей не бывает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Растущий спрос на детали для китайских автомобилей породил целый рынок контрафактных запчастей из той же КНР. Сегодня российский автовладелец нередко может наткнуться на подделку оригинальных комплектующих. О том, как не запутаться при их выборе, рассказал редактор интернет-издания Quto.ru Максим Ракитин. «Не покупать где попало. Есть крупные торговые площадки, есть известные на маркетплейсах продавцы, у которых хороший рейтинг. Поэтому здесь важно, чтобы продавец был проверенным, известным. Желательно с репутацией», — цитирует слова главреда Quto.ru Максима Ракитина радио Sputnik. Также Ракитин посоветовал не откликаться на подозрительно заманчивые предложения. Ведь откровенно дешевые запчасти в большинстве случае очевидная подделка, заявил эксперт. Ранее директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук рассказал, почему китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в РФ. По его словам, 30%-50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Растущий спрос на детали для китайских автомобилей породил целый рынок контрафактных запчастей из той же КНР. Сегодня российский автовладелец нередко может наткнуться на подделку оригинальных комплектующих. О том, как не запутаться при их выборе, рассказал редактор интернет-издания Quto.ru Максим Ракитин. «Не покупать где попало. Есть крупные торговые площадки, есть известные на маркетплейсах продавцы, у которых хороший рейтинг. Поэтому здесь важно, чтобы продавец был проверенным, известным. Желательно с репутацией», — цитирует слова главреда Quto.ru Максима Ракитина радио Sputnik. Также Ракитин посоветовал не откликаться на подозрительно заманчивые предложения. Ведь откровенно дешевые запчасти в большинстве случае очевидная подделка, заявил эксперт. Ранее директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук рассказал, почему китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в РФ. По его словам, 30%-50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты.