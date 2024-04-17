17 апреля 2024

Автоэксперт оценил проблемы с запчастями для китайских автомобилей в РФ

Демчук: китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский экономический форум. Челябинск , автосалон, автомагазин, тигго, tiggo
Китайские производители заточены на объемные поставки, заявил Демчук Фото:

Китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в Россию, поэтому 30% — 50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты. Об этом сообщает директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук.

«В России существует проблема с запчастями для китайских автомобилей, так как компании из КНДР не готовы экспортировать малые партии запчастей. Из-за этого 30% — 50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты», — рассказал Демчук газете «Аргументы и факты». Это связано с тем, что китайские производители заточены на объемные поставки, заявил эксперт.

Ранее эксперты назвали самые частые поломки китайских авто, Отмечено, что у Dongfeng чаще всего выходит из строя электроника, у моделей JAC и Kaiyi появляются неполадки с вариатором, у машин марки Changan перегревается роботизированная трансмиссия. При этом доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207.

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Китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в Россию, поэтому 30% — 50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты. Об этом сообщает директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук. «В России существует проблема с запчастями для китайских автомобилей, так как компании из КНДР не готовы экспортировать малые партии запчастей. Из-за этого 30% — 50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты», — рассказал Демчук газете «Аргументы и факты». Это связано с тем, что китайские производители заточены на объемные поставки, заявил эксперт. Ранее эксперты назвали самые частые поломки китайских авто, Отмечено, что у Dongfeng чаще всего выходит из строя электроника, у моделей JAC и Kaiyi появляются неполадки с вариатором, у машин марки Changan перегревается роботизированная трансмиссия. При этом доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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