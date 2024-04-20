20 апреля 2024

Крид решил купить автомобиль Илона Маска за 40 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, крид егор
Крид рассказал, что купит автомобиль в США по завышенной цене Фото:

Певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин — прим. URA.RU) рассказал, что собирается приобрести футуристический автомобиль от Илона Маска Telsa Cybertruck. Чтобы эту машину купить и привезти в Россию, исполнителю потребуется заплатить 40 миллионов рублей.

«Куплю себе Tesla Cybertruck в Штатах. Подумал, что крутая машина. Появилась возможность взять, потому что модель очень редкая, но сейчас много появилось их на улицах», — поделился Крид во время своего стрима. Стоимость покупки и перевозки для певца составит 40 миллионов рублей.

Крид сообщил, что приобретет этот автомобиль у своего знакомого. Тем не менее, он отметил, что цена завышена и он это знает.

Савельевский суд Москвы отказал певцу Егору Криду взыскать с telegram-канала Mash четыре миллиона рублей. Ик был подан из-за публикации поста с гонораром артиста.

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Певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин — прим. URA.RU) рассказал, что собирается приобрести футуристический автомобиль от Илона Маска Telsa Cybertruck. Чтобы эту машину купить и привезти в Россию, исполнителю потребуется заплатить 40 миллионов рублей. «Куплю себе Tesla Cybertruck в Штатах. Подумал, что крутая машина. Появилась возможность взять, потому что модель очень редкая, но сейчас много появилось их на улицах», — поделился Крид во время своего стрима. Стоимость покупки и перевозки для певца составит 40 миллионов рублей. Крид сообщил, что приобретет этот автомобиль у своего знакомого. Тем не менее, он отметил, что цена завышена и он это знает. Савельевский суд Москвы отказал певцу Егору Криду взыскать с telegram-канала Mash четыре миллиона рублей. Ик был подан из-за публикации поста с гонораром артиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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