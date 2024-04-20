Крид решил купить автомобиль Илона Маска за 40 миллионов

21 апреля 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Крид рассказал, что купит автомобиль в США по завышенной цене Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин — прим. URA.RU) рассказал, что собирается приобрести футуристический автомобиль от Илона Маска Telsa Cybertruck. Чтобы эту машину купить и привезти в Россию, исполнителю потребуется заплатить 40 миллионов рублей. «Куплю себе Tesla Cybertruck в Штатах. Подумал, что крутая машина. Появилась возможность взять, потому что модель очень редкая, но сейчас много появилось их на улицах», — поделился Крид во время своего стрима. Стоимость покупки и перевозки для певца составит 40 миллионов рублей. Крид сообщил, что приобретет этот автомобиль у своего знакомого. Тем не менее, он отметил, что цена завышена и он это знает. Савельевский суд Москвы отказал певцу Егору Криду взыскать с telegram-канала Mash четыре миллиона рублей. Ик был подан из-за публикации поста с гонораром артиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин — прим. URA.RU) рассказал, что собирается приобрести футуристический автомобиль от Илона Маска Telsa Cybertruck. Чтобы эту машину купить и привезти в Россию, исполнителю потребуется заплатить 40 миллионов рублей. «Куплю себе Tesla Cybertruck в Штатах. Подумал, что крутая машина. Появилась возможность взять, потому что модель очень редкая, но сейчас много появилось их на улицах», — поделился Крид во время своего стрима. Стоимость покупки и перевозки для певца составит 40 миллионов рублей. Крид сообщил, что приобретет этот автомобиль у своего знакомого. Тем не менее, он отметил, что цена завышена и он это знает. Савельевский суд Москвы отказал певцу Егору Криду взыскать с telegram-канала Mash четыре миллиона рублей. Ик был подан из-за публикации поста с гонораром артиста.