20 апреля 2024

«Российский детский фонд» соберет деньги для пострадавших от паводка курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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В фонде отмечают, что помочь нуждающимся может каждый
В фонде отмечают, что помочь нуждающимся может каждый Фото:

Специалисты «Российского детского фонда» организовали сбор средств для пострадавших от паводка жителей Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Все желающие оказать помощь пострадавшим от половодья могут перечислить средства на счет курганского областного отделения „Российского детского фонда“», — написано в telegram-канале ведомства. Реквизиты размещены там же.

Жителям региона напомнили, что в каждом муниципальном округе на базе центров соцобслуживания были открыты пункты сбора помощи для граждан, пострадавшим при ЧС. В них принимают питьевую воду, продукты питания, одноразовую посуду, средства личной гигиены, постельное белье, одежду и многое другое.

О том, как и куда пострадавшим от наводнения курганцам обратиться за материальной помощью — узнаете здесь. Материл, где объясняется, при потере какого имущества люди получат максимальные выплаты, опубликован тут. О других новостях, связанных с наводнением, узнает из трансляции URA.RU.

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Специалисты «Российского детского фонда» организовали сбор средств для пострадавших от паводка жителей Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Все желающие оказать помощь пострадавшим от половодья могут перечислить средства на счет курганского областного отделения „Российского детского фонда“», — написано в telegram-канале ведомства. Реквизиты размещены там же. Жителям региона напомнили, что в каждом муниципальном округе на базе центров соцобслуживания были открыты пункты сбора помощи для граждан, пострадавшим при ЧС. В них принимают питьевую воду, продукты питания, одноразовую посуду, средства личной гигиены, постельное белье, одежду и многое другое. О том, как и куда пострадавшим от наводнения курганцам обратиться за материальной помощью — узнаете здесь. Материл, где объясняется, при потере какого имущества люди получат максимальные выплаты, опубликован тут. О других новостях, связанных с наводнением, узнает из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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