«Российский детский фонд» соберет деньги для пострадавших от паводка курганцев

21 апреля 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

В фонде отмечают, что помочь нуждающимся может каждый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты «Российского детского фонда» организовали сбор средств для пострадавших от паводка жителей Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Все желающие оказать помощь пострадавшим от половодья могут перечислить средства на счет курганского областного отделения „Российского детского фонда“», — написано в telegram-канале ведомства. Реквизиты размещены там же. Жителям региона напомнили, что в каждом муниципальном округе на базе центров соцобслуживания были открыты пункты сбора помощи для граждан, пострадавшим при ЧС. В них принимают питьевую воду, продукты питания, одноразовую посуду, средства личной гигиены, постельное белье, одежду и многое другое. О том, как и куда пострадавшим от наводнения курганцам обратиться за материальной помощью — узнаете здесь. Материл, где объясняется, при потере какого имущества люди получат максимальные выплаты, опубликован тут. О других новостях, связанных с наводнением, узнает из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты «Российского детского фонда» организовали сбор средств для пострадавших от паводка жителей Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Все желающие оказать помощь пострадавшим от половодья могут перечислить средства на счет курганского областного отделения „Российского детского фонда“», — написано в telegram-канале ведомства. Реквизиты размещены там же. Жителям региона напомнили, что в каждом муниципальном округе на базе центров соцобслуживания были открыты пункты сбора помощи для граждан, пострадавшим при ЧС. В них принимают питьевую воду, продукты питания, одноразовую посуду, средства личной гигиены, постельное белье, одежду и многое другое. О том, как и куда пострадавшим от наводнения курганцам обратиться за материальной помощью — узнаете здесь. Материл, где объясняется, при потере какого имущества люди получат максимальные выплаты, опубликован тут. О других новостях, связанных с наводнением, узнает из трансляции URA.RU.