20 апреля 2024

Нетаньяху назвал помощь США Израилю защитой западной цивилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за пакет поддержки Израилю объемом 26 миллиардов долларов Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал оказанную стране военную поддержку Вашингтоном защитой западной цивилизации. Вместе с тем он поблагодарил США за предоставленную крупную финансовую помощь.

«Конгресс США подавляющим большинством голосов принял заслуживающий большой признательности законопроект о помощи, который демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию», — написал премьер-министр Израиля Нетаньяху в соцсети Х.

В МИД Израиля посчитали, что оказанная США поддержка подтверждает прочные связи и стратегическое партнерство между странами. Тем самым это решение посылает «мощный сигнал врагам», подчеркнули в ведомстве.

Палата представителей США 20 апреля одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю в сумме 26 миллиардов долларов. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен, по сведениям The Washington Post, попытался дистанцировать Соединенные Штаты от действий Израиля в части удара по Ирану, заявив, что «США не участвовали ни в каких наступательных операциях».

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал оказанную стране военную поддержку Вашингтоном защитой западной цивилизации. Вместе с тем он поблагодарил США за предоставленную крупную финансовую помощь. «Конгресс США подавляющим большинством голосов принял заслуживающий большой признательности законопроект о помощи, который демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию», — написал премьер-министр Израиля Нетаньяху в соцсети Х. В МИД Израиля посчитали, что оказанная США поддержка подтверждает прочные связи и стратегическое партнерство между странами. Тем самым это решение посылает «мощный сигнал врагам», подчеркнули в ведомстве. Палата представителей США 20 апреля одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю в сумме 26 миллиардов долларов. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен, по сведениям The Washington Post, попытался дистанцировать Соединенные Штаты от действий Израиля в части удара по Ирану, заявив, что «США не участвовали ни в каких наступательных операциях».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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