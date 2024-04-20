Нетаньяху назвал помощь США Израилю защитой западной цивилизации

21 апреля 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху поблагодарил США за пакет поддержки Израилю объемом 26 миллиардов долларов Фото: U.S. Department of State Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал оказанную стране военную поддержку Вашингтоном защитой западной цивилизации. Вместе с тем он поблагодарил США за предоставленную крупную финансовую помощь. «Конгресс США подавляющим большинством голосов принял заслуживающий большой признательности законопроект о помощи, который демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию», — написал премьер-министр Израиля Нетаньяху в соцсети Х. В МИД Израиля посчитали, что оказанная США поддержка подтверждает прочные связи и стратегическое партнерство между странами. Тем самым это решение посылает «мощный сигнал врагам», подчеркнули в ведомстве. Палата представителей США 20 апреля одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю в сумме 26 миллиардов долларов. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен, по сведениям The Washington Post, попытался дистанцировать Соединенные Штаты от действий Израиля в части удара по Ирану, заявив, что «США не участвовали ни в каких наступательных операциях». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал оказанную стране военную поддержку Вашингтоном защитой западной цивилизации. Вместе с тем он поблагодарил США за предоставленную крупную финансовую помощь. «Конгресс США подавляющим большинством голосов принял заслуживающий большой признательности законопроект о помощи, который демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию», — написал премьер-министр Израиля Нетаньяху в соцсети Х. В МИД Израиля посчитали, что оказанная США поддержка подтверждает прочные связи и стратегическое партнерство между странами. Тем самым это решение посылает «мощный сигнал врагам», подчеркнули в ведомстве. Палата представителей США 20 апреля одобрила законопроект об оказании военной помощи Израилю в сумме 26 миллиардов долларов. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен, по сведениям The Washington Post, попытался дистанцировать Соединенные Штаты от действий Израиля в части удара по Ирану, заявив, что «США не участвовали ни в каких наступательных операциях».