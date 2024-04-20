20 апреля 2024

В Ишиме из-за паводка эвакуировано более 600 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВР, пункт временного размещения. Курган , пункт временного размещения, пвр
Около 100 жителей Ишима размещены в ПВР из-за паводка Фото:

В Ишиме (Тюменская область) более 600 человек эвакуировано из-за паводка, 100 из которых находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

«По состоянию на этот день у нас эвакуировано уже более 600 человек. Около 100 человек находятся в сборных эвакопунктах, в ПВР», — рассказал Долженко ТАСС.

Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров.

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В Ишиме (Тюменская область) более 600 человек эвакуировано из-за паводка, 100 из которых находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко. «По состоянию на этот день у нас эвакуировано уже более 600 человек. Около 100 человек находятся в сборных эвакопунктах, в ПВР», — рассказал Долженко ТАСС. Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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