В Ишиме из-за паводка эвакуировано более 600 человек

21 апреля 2024 в 06:59 Размер текста - 17 +

Около 100 жителей Ишима размещены в ПВР из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) более 600 человек эвакуировано из-за паводка, 100 из которых находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко. «По состоянию на этот день у нас эвакуировано уже более 600 человек. Около 100 человек находятся в сборных эвакопунктах, в ПВР», — рассказал Долженко ТАСС. Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишиме (Тюменская область) более 600 человек эвакуировано из-за паводка, 100 из которых находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко. «По состоянию на этот день у нас эвакуировано уже более 600 человек. Около 100 человек находятся в сборных эвакопунктах, в ПВР», — рассказал Долженко ТАСС. Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области почти прошел отметку в 10,5 метров. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров.